ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』の戴冠式のシーンからインスパイアされた新コレクション「DISNEY FROZEN」がディズニーストアに登場!

「アナ」と「エルサ」が戴冠式で着用したドレスをモチーフに取り入れたトートバッグやバニティポーチなど、日常を作品の世界観で彩るグッズが展開されます☆

ディズニーストア『アナと雪の女王』コレクション「DISNEY FROZEN」

スケジュール:

先行発売日:2025年4月22日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年4月25日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、『アナと雪の女王』をテーマにした新コレクション「DISNEY FROZEN」が登場。

作中の名場面である、戴冠式のシーンで登場する「アナ」と「エルサ」のドレスをモチーフにした、落ち着いた雰囲気のグッズが揃います。

キャラクターの魅力をさりげなく取り入れた上品なデザインで、子どもから大人まで、作品の世界観を楽しめるコレクションです。

ラインナップは刺しゅうなどでドレスのモチーフを繊細に表現したトートバッグやポーチなどの日常使いしやすい雑貨に加え、大きなリボンが特徴のヘアポニー、フード付きタオルなど、お揃いのコーディネートも楽しめるグッズも多彩に展開されます。

そのほか、きらきらかわいい「アナ」と「エルサ」のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンも登場。

ぱっちりとした目に浮かぶハートのハイライトや、小さな口、ちょこんとしたコンパクトなサイズ感など、愛らしさ満点です☆

エルサ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン TINY FROZEN 戴冠式 DISNEY FROZEN

価格:3,000円 (税込)

サイズ:全長 約25cm

キャラクター 約高さ17×幅13×奥行き8cm

きらきらかわいいぬいぐるみ「TINY」シリーズに『アナと雪の女王』から戴冠式のシーンにインスパイアされた「エルサ」のぬいぐるみキーホルダーが登場。

表情や体型、身に着けているアクセサリーやドレスにこだわりがいっぱい詰まっています。

ほぼ二頭身の絶妙なバランスやかわいらしい小さな口、ぱっちりとした目のハート形ハイライトなど、どこをとってもたまらないグッズです☆

アナ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン TINY FROZEN 戴冠式 DISNEY FROZEN

価格:3,000円 (税込)

サイズ:全長 約25cm

キャラクター 約高さ16×幅10×奥行き8cm

「TINY」シリーズより登場する、とびきりキュートにデフォルメされた「アナ」のぬいぐるみキーホルダー。

ぱっちりとした瞳の中には、ハートマークが刺繍されています。

手持ちのバッグに付けて、いつでもどこでも「アナ」と一緒に過ごせるグッズです。

エルサ ぬいぐるみ TINY FROZEN 戴冠式 DISNEY FROZEN

価格:4,000円 (税込)

サイズ:全長 約26cm

座った時 約高さ21×幅20×奥行き16cm

「TINY」シリーズデザインを使用した「エルサ」のぬいぐるみ。

オモテ、ウラ面で異なる素材が使用されたマントを羽織っています。

キラキラ素材で仕上げられたティアラもポイントです。

アナ ぬいぐるみ TINY FROZEN 戴冠式 DISNEY FROZEN

価格:4,000円 (税込)

サイズ:全長 約26cm

座った時 約高さ20×幅15×奥行き15cm

グリーンを基調にしたドレスに身を包む「アナ」のぬいぐるみ。

ドレスの細かい模様も丁寧に再現されています。

単体ではもちろん、「エルサ」と一緒に並べて飾ってもかわいい『アナと雪の女王』グッズです。

エルサ トートバッグ DISNEY FROZEN

価格:4,900円 (税込)

サイズ:約縦40×横33×厚み2cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約28cm

「エルサ」の衣装をモチーフにしたトートバッグが登場。

上品な光沢のある生地を使い、北欧を感じさせるモチーフが刺しゅうで表現されています。

ベルベット調生地の切り替えやストーンのきらめきがデザインのアクセントです。

アナ トートバッグ DISNEY FROZEN

価格:4,900円 (税込)

サイズ:約縦40×横33×厚み2cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約28cm

ベルベット調生地の切り替えがデザインのアクセントになった「アナ」の衣装をモチーフにしたトートバッグ。

華やかさはありつつも落ち着いた雰囲気は大人の方にもおすすめ。

テーマパークなどのお出かけにもぴったりのグッズです。

エルサ ヘアポニー リボン DISNEY FROZEN

価格:2,400円 (税込)

サイズ:ゴム 約直径5cm

リボン 約縦20×横17×厚み3.7cm

戴冠式で「エルサ」が着ていたドレスをモチーフにしたリボンヘアポニー。

2色のリボンを重ねたダブルリボンは、華やかなボリューム感があります。

透明感のあるストーンがきらめくアクセントです。

アナ ヘアポニー リボン DISNEY FROZEN

価格:2,400円 (税込)

サイズ:ゴム 約直径5cm

リボン 約縦22×横16×厚み1.8cm

「アナ」が着ていたドレスにインスパイアされた、素敵なヘアアクセサリー。

上品な光沢のある生地を使い、北欧を感じさせるモチーフをプリントや刺しゅうが施されています。

サッと束ねた髪でもお洒落に仕上げてくれるヘアポニーです。

エルサ ポーチ DISNEY FROZEN

価格:3,000円 (税込)

サイズ:約高さ12.5×幅15×奥行き6.5cm

丸みのある優しいフォルムのポーチに仕上げられた「エルサ」の衣装をモチーフにしたポーチ。

ほどよくボリュームのあるベルベット調のファスナー引手が、デザインのアクセントになっています。

華やかさはありつつも落ち着いた雰囲気に仕上げられた、幅広い世代の方が愛用できる雑貨です。

アナ ポーチ DISNEY FROZEN

価格:3,000円 (税込)

サイズ:約高さ12.5×幅15×奥行き6.5cm

上品な光沢のあるブラックの無地とグリーンの柄を組み合わせた「アナ」モチーフのポーチ。

フロントに刺繍された、北欧を感じさせるモチーフが印象的。

コンパクトなサイズに仕上げられた、常に持ち歩きたいポーチです。

エルサ バニティポーチ DISNEY FROZEN

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ15.5×幅16×奥行き10.5cm

持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約3cm

「エルサ」の華やかなドレスをイメージした、収納力抜群のポーチ。

フロントに大きくレイアウトされたモチーフがインパクト大!

ファスナーにあしらわれたパープルのリボンが映えるグッズです。

アナ バニティポーチ DISNEY FROZEN

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ15.5×幅16×奥行き10.5cm

持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約3cm

奥行き10.5センチに仕上げられた、収納力抜群な「アナ」モチーフのポーチ。

ブラックの無地とグリーンを基調にした柄が組み合わせてあります。

外出時のお供としてはもちろん、お部屋のディスプレイとしても映える素敵なグッズです。

エルサ タオル フード Cool DISNEY FROZEN

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約縦50×横105cm(フード部分を除く)

「エルサ」の衣装をモチーフにした、触ると冷たい、フード付きクールタオル。

パープル系でまとめた色使いがエレガントな印象を与えてくれます。

タオル内側に触ると冷たい冷感素材が使用された、暑い季節に大活躍してくれるグッズです。

アナ タオル フード Cool DISNEY FROZEN

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約縦50×横105cm(フード部分を除く)

「アナ」のドレスがモチーフになった、グリーンのタオル地を使用したフード付きケープ。

スナップボタンで留めて使えるので、汗など水分を拭くだけでなく羽織って日よけ対策に使うこともできます。

テーマパークやフェス、スポーツ観戦などアウトドアシーンのお供もおすすめです。

「アナ」と「エルサ」が戴冠式で着用したドレスをモチーフにした『アナと雪の女王』の新コレクション。

2025年4月22日より順次販売が開始される、ディズニーストア『アナと雪の女王』コレクション「DISNEY FROZEN」の紹介でした☆

