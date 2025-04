全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

「スター・ウォーズ」シリーズの超豪華キャストや製作陣も登壇し、世界中のファンが大熱狂する究極かつ最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」が2025年4月18日(金)〜4月20日(日)の3日間、幕張メッセにて開催されます。

今回は、そんな「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」の公式パネル内で、「STAR WARS/STAR FIGHTER(原題)」について新情報が発表されました。

「STAR WARS/STAR FIGHTER(スター・ウォーズ/スターファイター)」(原題)

主演はライアン・ゴズリング。

エピソード9から数年後が舞台で、シークエルではない、独立した冒険の物語となります。

まだ見たことのない時代で新しいキャラクターたちが登場することが明かされました。

2027年5月28日に全米公開決定!

撮影は秋からスタート。

今後の続報に期待が高まります!

ライアン・ゴズリング主演!「STAR WARS/STAR FIGHTER(スター・ウォーズ/スターファイター)」(原題)は、2027年5月28日に映画館で公開です。

