¥ë¥Æ¥¤¥ó¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥ë¥Æ¥¤¥ó160¡×¤¬ÅÐ¾ì
·ò¹¯¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¡¢4·î17Æü¡¢¥ë¥Æ¥¤¥ó¤ò1Æü3Î³(ÌÜ°Â)¤¢¤¿¤ê160mgÀÝ¼è¤Ç¤¡¢µÛ¼ýÎ¨¤Î¹â¤¤¡Ö¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥ë¥Æ¥¤¥ó¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥ë¥Æ¥¤¥ó160¡×(3,240±ß¡¦90Î³)¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥ë¥Æ¥¤¥ó160¡×
¥ë¥Æ¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢¡Ö¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ·Á³¿§ÁÇ¤Î°ì¼ï¡£ÌÜ¤Î²«ÈÃ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÊ¬¤È¿å¾½ÂÎ¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢»ç³°Àþ¤ä¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÌÖËì¤ÎºÙË¦¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥Æ¥¤¥ó¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤¬Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤ÏÀ¸À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿©»ö¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀÝ¼è¸å¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÂÎÆâ¤ØµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼ÂÎ¥ë¥Æ¥¤¥ó¡×¤ò¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹(¢¨)¤Î1Æü3Î³(ÌÜ°Â)¤¢¤¿¤ê160mgÇÛ¹ç¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÇÍÌ¾¤Ê¥ê¥Ý¥½¡¼¥àµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥ë¥Æ¥¤¥ó¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¡£
¢¨ 2025Ç¯4·î14Æü/¥ì¥Ð¥ó¥ÆÄ´¤Ù
¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥ë¥Æ¥¤¥ó160¡×
¥ë¥Æ¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢¡Ö¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ·Á³¿§ÁÇ¤Î°ì¼ï¡£ÌÜ¤Î²«ÈÃ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÊ¬¤È¿å¾½ÂÎ¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢»ç³°Àþ¤ä¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÌÖËì¤ÎºÙË¦¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥Æ¥¤¥ó¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤¬Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤ÏÀ¸À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿©»ö¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀÝ¼è¸å¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÂÎÆâ¤ØµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼ÂÎ¥ë¥Æ¥¤¥ó¡×¤ò¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹(¢¨)¤Î1Æü3Î³(ÌÜ°Â)¤¢¤¿¤ê160mgÇÛ¹ç¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÇÍÌ¾¤Ê¥ê¥Ý¥½¡¼¥àµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥ë¥Æ¥¤¥ó¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¡£
¢¨ 2025Ç¯4·î14Æü/¥ì¥Ð¥ó¥ÆÄ´¤Ù