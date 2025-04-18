¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¡Ù À¤³¦¤òÃÎ¤ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¿¦¿Í¤¬¡ÖPerfetto¡Ê´°àú¡Ë¡×¤È¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿Âè1°Ì¤Ï¡©Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÂçÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤âÆ²¡¹¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ÚMBS¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ê¥µ¥¿¥×¥é¡Ë¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À¤³¦¤òÃÎ¤ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¿¦¿Í¡Ö¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤È¥³¥¯¡¢Í¾±¤¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¡×13¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¢¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ £¥¢¥¤¥¹¤ÎÌ£ ¤¥³¡¼¥ó¤ÎÌ£ ¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº¤Ë¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎµÜËÜ²íÌ¦¤µ¤ó¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥È¿¦¿Í¤Î¼ÆÌî¹¬²ð¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹2¿Í¤¬¶¨ÎÏ¡£¼ÆÌî¤µ¤ó¤Ï¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¤ÎÌ£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼çÌò¤Î¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤È¥³¥¯¡¢Í¾±¤¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¡×¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¥¢¥¤¥¹¤ÈÌ©¤ËÀÜ¤¹¤ë¡Ö¥³¡¼¥ó¤ÎÌ£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÁá¤¯¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë±é½Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡Û¥×¥í¤â´¶Éþ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬°ú¤Î©¤ÄÌ£¤ï¤¤¡¡¡Ö¥¢¥¤¥¹¤ÎÌ£¡×ÉôÌç1°Ì
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¥ª¥Ï¥è¡¼Æý¶È¤Î¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼µíÆý¥½¥Õ¥È ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡Ù¡ÊÀÇ¹þ270±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼µíÆý¤È¡¢ßäÀù¤·¤¿ÆÈ¼«¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬°ú¤Î©¤ÄÌ£¤ï¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×(µÜËÜ¤µ¤ó)¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£´¶Éþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼ÆÌî¤µ¤ó¡Ë¤È¥×¥í¤Î2¿Í¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¤ÎÌ£¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¸«»ö1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¸ýÅö¤¿¤ê¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ó¥¿¡¼¤Ê¹á¤ê¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼µíÆý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ëµ¤Ê¬¡×¡¢¼ÆÌî¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÀå¤¶¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¾¥·¥ë¥¯¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡Û¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤¬¥³¡¼¥ó¤ÎÀè¤Þ¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¡ª
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡Ø¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó Ç»»Ý¥ß¥ë¥¯¥Ð¥Ë¥é¡Ù¡ÊÀÇ¹þ248±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¤Î¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¤Ê¤É»ºÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ß¥ë¥¯¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥¯¿¼¤¤¥í¡¼¥¹¥È¥·¥å¥¬¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤ÇÌ£¤Ë´Å¤ß¤È¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥¹¤¬¥³¡¼¥ó¤ÎÀè¤Þ¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¡ª
¡¡¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤â¡¢¡Ö¥³¡¼¥ó¤È¥¢¥¤¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊµÜËÜ¤µ¤ó¡Ë¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú3°Ì¡Û¥×¥í¤â¤¦¤Ê¤ëÀ½Ë¡¤Ç¿©´¶¤Î»°½ÅÁÕ¤ò¼Â¸½¡¡¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Î¡Ø¥Ñ¥ê¥Ã¥Æ ¥Ð¥Ë¥é&¥·¥ç¥³¥é¡Ù¡ÊÀÇ¹þ250±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¤Î¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤é¤»¤ó¾õ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¡£ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿À½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ç°ã¤Ã¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥í¤Ç¤â¥Þ¥Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ºî¤êÊý¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¼ÆÌî¤µ¤ó¤â¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤â¡Ö¼êºî¤ê¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¶Ã¤¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ø¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿©´¶¤Î»°½ÅÁÕ¤Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿©´¶¤ÈÇ»¤¤¤á¤Î¥Á¥ç¥³¤Ë¤è¤Ã¤ÆË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿©¤Ù¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤â¹âÉ¾²Á¤Ç¡¢¼ÆÌî¤µ¤ó¤â¡Ö¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡ÛÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÂçÄêÈÖ¤Ï¡Ö¥³¡¼¥ó¤ÎÌ£¡×£±°Ì¡¡¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Î¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥³¡¼¥ó ¥Á¥ç¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡Ù¡ÊÀÇ¹þ198±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÂçÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ï²¿ÅÙ¤â²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¤òÁýÎÌ¡£¥³¡¼¥ó¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡È¤·¤¢¤ï¤»¤Î¥Á¥ç¥³¤À¤Þ¤ê¡É¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¸ý¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥³¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÆ±ÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥³¡¼¥ó¤ÎÌ£¡×¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥â¥ë¥È¥¨¥¥¹¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡£¥³¡¼¥ó¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¤«¤é¤Î¼¾µ¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¹âßäÀù¥Ê¥Ã¥Ä¡£
¡¡À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö²þ¤á¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥³¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë³Ú¤·¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤À¡£
¡Ú1°Ì¡Û¤Þ¤µ¤ËËÒ¾ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¡¥¸¥§¥é¡¼¥È¿¦¿Í¤â¡ÖPerfetto¡Ê´°àú¡Ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÍò¡ª
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¥ª¥Ï¥è¡¼Æý¶È¤Î¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼µíÆý¥½¥Õ¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ270±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡µíÆý¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ö¥ª¥Ï¥è¡¼Æý¶È¡×¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼µíÆý¥½¥Õ¥È¤¬·ãÀï¤òÀ©¤·¤ÆÁí¹ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£²¬»³¸©¤ÎÉÇ»³¹â¸¶¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼µí¤Î¥ß¥ë¥¯¤Çºî¤Ã¤¿¥³¥¯¿¼¤¤Ç»¸ü¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼µíÆý¤Ë¹ç¤¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤äº½Åü¤ò¸·Áª¡£ËÒ¾ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤ò¹á¤Ð¤·¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥³¡¼¥ó¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¥³¥¯¤¬Â¸Ê¬¤Ë°ú¤Î©¤Ä¡£µÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ËËÒ¾ì¤¬¸«¤¨¤ë¡ª¡×¡¢¼ÆÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¤È¤·¤ÆPerfetto¡Ê´°àú¡Ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÍò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥È¿¦¿Í¤Î¼ÆÌî¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¤ò¤è¤êÀäÉÊ¤Ë¤¹¤ë´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤´¤ÞÌý¡×¤ò¥¢¥¤¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¡¢É÷Ì£¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡ÖOttimo¡ÊºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡Ë¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Ç¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤â¡ÖBuono¡Ê¤ª¤¤¤·¤¤¡Ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡ª²È¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç¤Ç¤¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤ò¡£
¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô»²Àï¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¡×¡£Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×2025Ç¯4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ59Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë