中島健人、先端技術によるかつてない“超没入”MV「碧暦」（読み：へきれき）トレーラー映像公開

■開催中の『HOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYO』にて、『碧暦 NEW EXPERIENCE』として「碧暦」MVの先行公開が決定!

中島健人が5月21日に発売する1stシングル『MONTAGE」より、収録曲「碧暦」(読み:へきれき)のMVトレーラーが公開された。

今楽曲は、葛飾北斎をテーマにした次世代型イマーシブ体験『HOKUSAI:ANOTHER STORY』とのコラボレーションソング。葛飾北斎の代表作『冨嶽三十六景』シリーズなどで印象的な「青=碧」をテーマに、中島健人が作曲家・岡嶋かな多と共作で作詞を担当している。

さらに、東急プラザ渋谷で開催中の『HOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYO』にて、4月24日より『碧暦 NEW EXPERIENCE』として「碧暦」MVの先行公開が決定。幅14メートル×縦3メートルのLEDディスプレイで、大迫力の映像が楽しめるだけでなく、音や風による立体的な演出や、足元から感じられる振動演出により、中島健人の歌声やダンスを五感で楽しむことができる。

先端技術が生み出す、かつてない“超没入”MVを、ぜひ会場で体感しよう。

また、7月9日には『KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N/bias”』のライブBlu-ray&DVDの発売も決定。こちらも要チェックだ。

イベント情報

『碧暦 NEW EXPERIENCE in HOKUSAI:ANOTHER STORY』

04/24(水)~06/01(日)東急プラザ渋谷3F特設イベントスペース

『HOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYO』会場内「北斎の部屋」

※北斎の部屋では、通常のコンテンツ映像を上映後、MVを上映

『碧暦 NEW EXPERIENCE』付き時間指定チケット情報

販売開始日時:4月18日(金)13:00~

リリース情報

2025.04.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MONTAGE」

2025.05.21 ON SALE

SINGLE「MONTAGE」

2025.07.09 ON SALE

Blu-ray&DVD『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 “N / bias”』

『HOKUSAI : ANOTHER STORY』公式サイト

https://hokusai.anotherstory.world/

『碧暦 NEW EXPERIENCE』付き時間指定チケット 販売ページ ※4月18日(金)13:00より販売開始

https://www.asoview.com/channel/tickets/icoBkRNQFh/

中島健人 OFFICIAL SITE

https://www.nakajimakento.com/