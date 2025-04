【VOID WIRELESS v2】 4月18日 発売 価格:オープン 参考価格:17,980円

SB C&Sは、CORSAIRのワイヤレスゲーミングヘッドセット「VOID WIRELESS v2」を本日4月18日より販売する。価格は17,980円。

本商品は「Dolby Atmos」による空間オーディオに対応したワイヤレスゲーミングヘッドセット。カスタムチューニングされた50mmドライバーと「Dolby Atmos」によって没入感のある立体的なサウンドが楽しめるほか、低遅延な2.4GHz無線接続によって安定したゲームプレイを行なえる。また、Bluetooth接続も可能で接続をボタン一つで切り替えできる。

加えて無指向性マイクは「NVIDIA Broadcast」に対応し周囲の雑音を遮断してクリアな音声を届けられるほか、一回の充電で最長130時間使用可能な大容量バッテリーを搭載。イヤーパッドには通気性の良いメモリーフォームクッションを採用している。カラーはカーボンとホワイトの2種類あり、通販サイトや全国の家電量販店で販売される。

