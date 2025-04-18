¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢±ð¤ä¤«¤Ê°ÅÈ±¡ßÀÖ¥ê¥Ã¥×¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯°áÁõSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö´ÓÏ½¤â¥ª¡¼¥é¤âÈ´·²¡×
4·î17Æü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«
ÉÍºê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢4·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿¿ÍÊª¤äÁÈ¿¥¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø2025ÈùÇîÊ¸²½¸òÎ®¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖWeibo¥Ê¥¤¥È ¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£°ÅÈ±¤ò»°¤ÄÊÔ¤ß¤È¤ªÃÄ»Ò¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ËÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ»Ñ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢ÀÖ¤¤¥ê¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö´ÓÏ½¤â¥ª¡¼¥é¤âÈ´·²¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿À¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤âÀ¼¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¡×¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¡Ö²æ¡¹¤ÎÉ±¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î8Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼27¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(¥í¥´) I am ayu -ep.¶-¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò²þ¤á¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òºÆ³«¤·¤¿ÉÍºê¡£º£¸å¤Ï¡¢¹á¹Á¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦ÂæËÌ¤È¹ñÆâ¤Î6ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê