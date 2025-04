【「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」愛知会場】 開催期間:4月26日~6月15日 会場:松坂屋美術館(松坂屋名古屋店南館7階) チケット料金:一般 1,700円~(当日券)

「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」

ぴあは、4月26日より開催する展覧会「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」愛知会場のグッズ情報を公開した。

本イベントはポケモンと工芸を組み合わせた様々な作品を展示する展覧会。今回は開催に先駆けてグッズ情報が公開された。作家がプロデュースしたアイテムなど、会場でしか手に入らないグッズが多数用意される。

日本の伝統柄「工字繋ぎ」の着物を着たピカチュウのぬいぐるみや、展示作品と同じ江戸小紋の反物で作られたミニトートバッグ、ポケモン×工芸展シンボルマーク入りのフリーカップなどがラインナップ。商品情報については随時発信を予定している。

ぬいぐるみ ポケモン×工芸展のピカチュウ 価格:2,640円

ミニトート 小宮康義 江戸小紋着尺 価格:4,290円

ペンダントシルバー「ミュウツー」(ピカチュウフェイス) 価格:23,100円

珈琲ドリップバッグ 価格:1,350円

ガジェットポーチ 価格:1,760円

フリーカップ 価格:1,320円

豆皿4枚セット 価格:5,940円

(C)2025 Pokemon.c1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, R, and character names are trademarks of Nintendo. (C)植葉香澄、(C)桑田卓郎、(C)須藤玲子、(C)田口義明、(C)新實広記、(C)福田亨、(C)吉田泰一郎 撮影 斎城卓 撮影 ”ミュウツー” 中戸川史明 撮影 ”ピカチュウの森” 林雅之

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。