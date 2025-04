『スター・ウォーズ』新作映画『スター・ウォーズ:スターファイター(原題:Star Wars: Starfighter)』が2027年5月28日に米公開となることが発表された。『&ウルヴァリン』(2024)ショーン・レヴィが監督を務め、主演は『ラ・ラ・ランド』(2016)ライアン・ゴズリングが務める。日本で開催の「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」ステージで情報解禁となった。

Star Wars: Starfighter comes to theaters on May 28, 2027. - Star Wars (@starwars)

(C)2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved | 2025 Getty Images

舞台は『スター・ウォーズ:スカイウォーカーの夜明け』の5年後。ライアン・ゴズリングがステージにサプライズ登場を果たした。全く新しいキャラクターを演じるという。

Ryan Gosling, star of the upcoming Star Wars: Starfighter, makes his Star Wars Celebration debut. - Star Wars (@starwars)

主演のゴズリングはかねてより主演交渉が報じられていたが、結実したようだ。脚本はレヴィ監督長年のクリエイティブ・パートナーであるジョナサン・トロッパー。2025年秋に撮影開始。

Star Wars: Starfighter is a standalone film that takes place five years after the events of Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker and begins production this fall. - Star Wars (@starwars)

(C)2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved | 2025 Getty Images

『スター・ウォーズ:スターファイター(原題:Star Wars: Starfighter)』は2027年5月28日、米公開。ほか、『マンダロリアン&グローグー』は2026年5月22日に米公開となる。