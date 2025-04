◆テヨン、日本公演中止

【モデルプレス=2025/04/18】少女時代のテヨン(TAEYEON)が、4月19・20日 に東京・有明アリーナで開催予定の「TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN」の公演を中止することがわかった。4月17日、公式サイトにて発表された。公式サイトでは「アジアツアーで使用している機材を日本に向けて輸送中ではございますが、現時点においても日本国内に到着しておらず、公演実施に向けた十分な準備を整えることが極めて困難な状況となっております」と説明。「関係各所と協議を重ね、あらゆる可能性を模索してまいりましたが、万全の状態で公演を開催することが難しいとの判断に至りました」と中止の経緯を伝えた。

◆中止公演

◆全文

続けて「公演を心待ちにしてくださっていた皆様におかれましては、多大なるご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「振替公演の可能性も含め、検討しております」とし、今後の対応や詳細は、決定次第案内するとしている。(modelpress編集部)【TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN】2025年4月19日(土)<東京>有明アリーナ 16:00開場/17:00開演2025年4月20日(日)<東京>有明アリーナ 15:00開場/16:00開演いつも少女時代テヨンへの温かい応援、誠にありがとうございます。4月19日(土)・4月20日(日)に有明アリーナにて開催を予定しておりました『TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN』についてご案内いたします。アジアツアーで使用している機材を日本に向けて輸送中ではございますが、現時点においても日本国内に到着しておらず、公演実施に向けた十分な準備を整えることが極めて困難な状況となっております。関係各所と協議を重ね、あらゆる可能性を模索してまいりましたが、万全の状態で公演を開催することが難しいとの判断に至りました。公演を心待ちにしてくださっていた皆様におかれましては、多大なるご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。振替公演の可能性も含め、検討しております。今後の対応や詳細につきましては、決定次第改めてご案内いたしますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。【Not Sponsored 記事】