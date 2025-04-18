¡ÚÂ®Êó¡Û»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë ¸ÜµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ ÅìµþÃÏºÛ
µÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸µ¹Ô°÷¤Î½é¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ¹Ô°÷¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë ¸ÜµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ ÅìµþÃÏºÛ
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸µ»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤À¤Ã¤¿»³ºêÍ³¹áÍýÈï¹ð¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿»ÙÅ¹¤Ç¸ÜµÒ¤¬Âß¶â¸Ë¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½2²¯8800Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢ºÛÈ½´±¤«¤éµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤Æ¤òÇ§¤á¤Þ¤¹¤«¡¢Áè¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»³ºêÈï¹ð¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¡ÖÁ´ÉôÇ§¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºêÈï¹ð¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤â¡Öµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºêÈï¹ð¤ÏÅö»þ¡¢Âß¶â¸Ë¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£