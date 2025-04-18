NiziU¡¦RIKU¡ÖºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤Ç²½¾ÑÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡È¿´Ìö¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤òÌÀ¤«¤¹
¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£Ëè·î2½µÌÜ¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖNiziU LOCKS!¡×¡Ê22:15º¢¡Á¡Ë¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
4·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢MAYA¡¢RIKU¡¢RIO¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¡È¿´Ìö¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢RIKU¤ÈMAYA¤¬¡È¿´Ìö¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
MAYA¡§RIKU¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¡¢¿´¤¬Ìö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
RIKU¡§»ä¤ÏºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤Ç²½¾ÑÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£MAYA¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öº£¤ä¤Ð¤¤¥»¡¼¥ë¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢MIIHI¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãº£¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÍÌ¾¤Ê²½¾ÑÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬È¾³Û¤ÇÇã¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£È©´ÉÍý¤òºÇ¶á´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
RIO¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Á¡£
RIKU¡§MAYAÀèÀ¸¤Ï¡©
MAYA¡§»ä¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ÎÁ°¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇºÇ¸å¤Ë¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤«¥À¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Áá¤á¤Î¤È¤¤Ë¥Ó¥ó¥´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿´Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
RIO¡§¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
RIKU¡§·ÊÉÊ¤Ï¡©
MAYA¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIKU¡§¤Ç¤â¡¢MIIHI¤ÈRIMA¤ä¤Ã¤±¡© ¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤½¤Î¤È¤¿´Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
RIO¡§¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬·ÊÉÊ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤½¤ì¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÊÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡Ë¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤ò¥³¡¼¥ë¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
RIKU&MAYA¡§¡Ö¤¦¡¼¤Þ¤¤ËÀ¡ª ¤¦¡¼¤Þ¤¤ËÀ¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
RIO¡§¸«»ö¤Ë2¿Í¤¦¤Þ¤¤ËÀÅö¤¿¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIKU¡§¡Ö¤¦¤§¡¼¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª
MAYA¡§¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤éÂç¤¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü¿´¤¬Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ¤½¤ó¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎËèÆü¤Ë¿´Ìö¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¿´¤âÂÎ¤â¤ß¤ó¤Ê¤È¤ª¤É¤ë¡¢¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¹Ö»Õ¡×¡¢»ä¤¿¤ÁNiziU¤ò¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¾¡Ä¡Ä¡£
Á´°÷¡§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
4·î14Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯4·î22Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
4·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢MAYA¡¢RIKU¡¢RIO¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¡È¿´Ìö¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢RIKU¤ÈMAYA¤¬¡È¿´Ìö¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤éMAYA¡¢RIO¡¢RIKU
MAYA¡§RIKU¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¡¢¿´¤¬Ìö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
RIKU¡§»ä¤ÏºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤Ç²½¾ÑÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£MAYA¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öº£¤ä¤Ð¤¤¥»¡¼¥ë¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢MIIHI¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãº£¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÍÌ¾¤Ê²½¾ÑÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬È¾³Û¤ÇÇã¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£È©´ÉÍý¤òºÇ¶á´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
RIO¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Á¡£
RIKU¡§MAYAÀèÀ¸¤Ï¡©
MAYA¡§»ä¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ÎÁ°¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇºÇ¸å¤Ë¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤«¥À¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Áá¤á¤Î¤È¤¤Ë¥Ó¥ó¥´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿´Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
RIO¡§¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
RIKU¡§·ÊÉÊ¤Ï¡©
MAYA¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIKU¡§¤Ç¤â¡¢MIIHI¤ÈRIMA¤ä¤Ã¤±¡© ¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤½¤Î¤È¤¿´Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
RIO¡§¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬·ÊÉÊ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤½¤ì¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÊÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡Ë¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤ò¥³¡¼¥ë¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
RIKU&MAYA¡§¡Ö¤¦¡¼¤Þ¤¤ËÀ¡ª ¤¦¡¼¤Þ¤¤ËÀ¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
RIO¡§¸«»ö¤Ë2¿Í¤¦¤Þ¤¤ËÀÅö¤¿¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIKU¡§¡Ö¤¦¤§¡¼¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª
MAYA¡§¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤éÂç¤¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü¿´¤¬Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ¤½¤ó¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎËèÆü¤Ë¿´Ìö¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¿´¤âÂÎ¤â¤ß¤ó¤Ê¤È¤ª¤É¤ë¡¢¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¹Ö»Õ¡×¡¢»ä¤¿¤ÁNiziU¤ò¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¾¡Ä¡Ä¡£
Á´°÷¡§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
4·î14Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯4·î22Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/