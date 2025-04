サムスンのフラッグシップ機Galaxy S25 Ultraと前モデルS24 Ultraとの主な違いは、背面の超広角カメラが12MP(1200万画素)から50MP(5000万画素)に大幅アップグレードしたことです。このカメラについて、一部のユーザーが手ぶれや振動の問題が起きていると報告しています。

複数のGalaxy S25 Ultraユーザーが、大手掲示板RedditやX(旧Twitter)、サムスンのコミュニティフォーラムにて、超広角カメラを使用中に次のような問題が生じると投稿しています。

カメラが激しく振動する

ビューファインダーが非常に不安定で、ぼやけて見える

カメラから振動音やカチカチという音が発生する

ほぼすべてのカメラモードで問題が発生

Snapchatなどのサードパーティアプリ使用時にも起こる

S25 ultra diffect in camera blurs out the video vibrates like anything you can literally feel it makes horrible niose while zooming in and out it completely struggles to focus.

It happens with ultra wide lens. I want replacement its been only a month.diffect phon@SamsungMobile pic.twitter.com/NPpFs2Edf7

— Arvind (@ArvindPatil73) March 20, 2025