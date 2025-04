歌手で俳優の中島健人の1stシングル「MONTAGE」(5月21日発売)より、収録曲の「碧暦(へきれき)」のMusic Videoトレーラーが公開された。また、「碧暦」のMusic Videoが、東急プラザ渋谷で開催中の『HOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYO』で先行公開されることが決定した。今楽曲は、葛飾北斎をテーマにした次世代型イマーシブ体験『HOKUSAI:ANOTHER STORY』とのコラボレーションソングとなっており、北斎の代表作「冨嶽三十六景」シリーズなどで印象的な「青=碧」をテーマに中島が作曲家・岡嶋かな多と共作で作詞を担当した。

『HOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYO』で体験できる「碧暦 NEW EXPERIENCE」は、幅14m×縦3mのLEDディスプレイで、大迫力の映像を観ることができるだけでなく、音や風による立体的な演出や足元から感じる振動演出が盛り込まれている。「碧暦」の楽曲はここで公開される予定で、中島の歌声やダンスを五感で楽しむことができる。■中島健人 コメント「HOKUSAI:ANOTHER STORY」とのコラボレーション楽曲、「碧暦」をついにお届けします。イベントを体験して、葛飾北斎の冨嶽三十六景の"青"と、そして彼自身と自分の共通点を肌で感じながら歌詞を書きました。終わらない青春、そして自分自身に縁のある色である"青"を進化させ深みを出した"碧"という漢字を用いて僕は「碧暦」(へきれき)というタイトルを名付けております。風も振動も五感で感じていただければ、MV撮影の感覚もきっと伝わるかもしれません。大画面でのイマーシブ体験をしながらぜひお楽しみください。■「碧暦NEW EXPERIENCE in HOKUSAI:ANOTHER STORY」開催期間:4月24日〜6月1日開催時間:午後6時〜午後7時/午後7時〜午後8時(最終入場午後7時10分)※会場には上記時間枠内にて入場可能。※北斎の部屋では通常のコンテンツ映像を上映後、中島のミュージックビデオを上映。午後6時〜午後7時/午後7時〜午後8時の時間枠で、各回3回の上映を予定。会場:東急プラザ渋谷3F 特設イベントスペース『HOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYO』会場内「北斎の部屋」