ECL準決勝進出チームが決定！　チェルシーと小杉啓太所属ユールゴーデンが対戦へ

UEFAカンファレンスリーグ(ECL)準々決勝セカンドレグが17日に終了し、準々決勝進出チームが決定した。チャンピオンズリーグ(CL)、ヨーロッパリーグ(EL)に続く、“第3の大会”と位置付けられるECL。今大会の優勝候補に挙げられているチェルシー(イングランド)はホームでDF森下龍矢がフル出場したレギア・ワルシャワ(ポーランド)に1−2で敗れたものの、2試合合計では4−2で勝利して、ベスト4入りを果たした。

DF小杉啓太が所属するユールゴーデン(スウェーデン)は、小杉が鮮やかなボレーシュートを決めるなど、ラピード・ウィーン(オーストリア)に4−1で勝利し、2試合合計4−2で逆転突破となった。そのほか、フィオレンティーナ(イタリア)やベティス(スペイン)が準決勝に進出。すでにラウンド16の組み合わせ抽選会が行われた時点で決勝までのトーナメント表は決まっており、準決勝ではチェルシーとユールゴーデン、ベティスとフィオレンティーナが対戦することになった。準々決勝セカンドレグの結果と準決勝以降の対戦カードは以下の通り。※左側がホームチームヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド) 1−1(2試合合計:1−3) ベティス(スペイン)フィオレンティーナ(イタリア) 2−2(2試合合計:4−3) ツェリェ(スロベニア)チェルシー(イングランド) 1−2(2試合合計:4−2) レギア・ワルシャワ(ポーランド)ラピード・ウィーン(オーストリア) 1−4(2試合合計:2−4) ユールゴーデン(スウェーデン)▼ファーストレグ(5月1日開催)ベティス vs フィオレンティーナユールゴーデン vs チェルシー▼セカンドレグ(5月8日開催)フィオレンティーナ vs ベティスチェルシー vs ユールゴーデン