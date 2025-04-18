◆第３０回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１９日、阪神・ダート１８００メートル）

枠順が１８日、決定した。３戦ぶりに武豊騎手が騎乗するヤマニンウルス（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ジャスタウェイ）は６枠９番。昨年７月のプロキオンＳ・Ｇ３以来の重賞２勝目を目指す。

前走のフェブラリーＳ・Ｇ１で１番人気３着だったミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は６枠８番。チャンピオンズＣ・Ｇ１（４着）以来４か月ぶりの実戦となる８歳馬ハギノアレグリアス（牡、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は８枠１２番に決まった。

枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）サンデーファンデー 牡５ ５９ 鮫島 克駿

（２）トウセツ 牡６ ５７ 団野 大成

（３）ミッキーヌチバナ 牡７ ５８ ミルコ・デムーロ

（４）オメガギネス 牡５ ５７ 戸崎 圭太

（５）ホウオウルーレット 牡６ ５７ 岩田 康誠

（６）マーブルロック 牡５ ５７ 松山 弘平

（７）タイトニット 牡５ ５７ 坂井 瑠星

（８）ミッキーファイト 牡４ ５８ クリストフ・ルメール

（９）ヤマニンウルス 牡５ ５８ 武 豊

（１０）ラインオブソウル 牡６ ５７ 松若 風馬

（１１）マリオロード 牡６ ５７ 幸 英明

（１２）ハギノアレグリアス 牡８ ５８ 岩田 望来

（１３）ブレイクフォース 牡６ ５７ 北村 友一