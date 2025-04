レゴランド(R) ・ジャパン・ホテルの8階にある「レゴ(R) フレンズ」をテーマにしたゲストルーム全25室がリニューアル。

レゴ(R) フレンズの仲間たちや動物たちと共に、野外キャンプを一晩中楽しむ「究極のお泊り会」を演出した客室になってオープンします!

レゴランド(R) ・ジャパン・ホテル「レゴ(R) フレンズ」テーマ25室リニューアル

リニューアルオープン日:2025年7月18日(金)

改装工事期間:2025年5月7日(水)〜7月9日(水)

宿泊予約可能日:2025年7月18日(金)チェックイン〜11月1日(土)チェックアウト分 ※2025年4月17日(木)現在

対象客室:全22室(スイートルーム 2室、プレミアム 15室、スタンダード 8室)

2018年4月に誕生したレゴランド(R)・ジャパン・ホテルは、子どもたちとその家族が、まるでテーマパークに泊まるような体験ができる唯一無二のホテル。

室内型水遊び施設の「ウォーター・プレイ・エリア(水深60cm)」や、レストラン併設の「キッズ・プレイ・エリア」などがあるホテルです。

そんな、レゴランド(R)・ジャパン・ホテルが「レゴ(R) フレンズ」テーマの客室とフロアをリニューアル!

「レゴ(R) フレンズ」テーマの客室は、レゴランド(R)・ジャパン・ホテルの中でも最上階の8階に25室しかない、希少な客室です。

今回のリニューアルでは、レゴ(R) フレンズの仲間たち8人との「究極のお泊り会」をコンセプトに、子どもたちが楽しめる様々な演出が満載。

1つめの演出は、廊下や客室のデザインクロスやカーペットに表現したグラフィック。

まるで、レゴ(R) フレンズの仲間たちと、ログハウスでキャンプをしているかのようなワクワク感が味わえるデザインです☆

2つめは、レゴ(R) ブロックで表現した、かわいらしい動物モデルたち。

主寝室はもちろん、2段ベッドのある子ども部屋やバスルームに至るまで、沢山のレゴ(R) ブロックの動物たちがゲストを出迎えます。

レゴ(R) フレンズの仲間たちや動物たちと共に、子どもたちが客室内で野外キャンプをしているような体験ができ、まさに一晩中楽しめる「究極のお泊り会」

リニューアルオープンする「レゴ(R) フレンズ」テーマの客室とフロアを通じて、テーマパーク型ホテルでの宿泊を家族で楽しめます!

ワクワク感を味わえる室内装飾と、かわいらしい動物モデルで、一晩中楽しめる「究極のお泊り会」を演出。

レゴランド(R) ・ジャパン・ホテルの「レゴ(R) フレンズ」テーマ25室は、2025年7月18日にリニューアルオープンです☆

