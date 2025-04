モデルでタレントのマギー(32)が18日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んだ。

今月9日の投稿で「ミラノ到着!」と、イタリアに来たことを報告していたマギー。「こんなに何度来てもわくわくする場所ないなって思う」と、最新ホテルや家具の見本市「ミラノサローネ」などを訪れた様子を続々と公開していた。

この日は「I will come back again (=また来るよ)」とコメント。サングラスを掛け、ミニ丈のワンピース姿で散歩する様子を披露した。

この投稿にフォロワーからは「身長の半分が脚やん 美脚すぎるし」「美しくて可愛い!」「美脚〜〜〜」「脚長っ!!」「脚、綺麗」「天使やん!!」「脚の長さが異次元ですね」「本当に美脚」「美脚美人さん」などの声が集まった。