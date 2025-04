レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートが「レゴランド(R)でびしょぬれの夏」を開催。

2024年に引き続き、おむつのお子さまも安心安全に楽しめる水あそびエリアを用意するほか、2025年の夏は子どものための新しいウォーターショーが開演します!

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート「レゴランド(R)でびしょぬれの夏」

開催期間:2025年7月11日(金)〜8月31日(日)

営業時間:10:00〜18:00(日によって異なるため公式ウェブサイトで確認ください)

料金: 無料(一部有料コンテンツを含みます)※パーク入場料金は別途

会場:レゴランド(R)・ジャパン レゴ(R) シティ、パイレーツ・ショア、イベントエリア他

日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて「レゴランドⓇでびしょぬれの夏」を開催。

おむつキッズから小学生まで、年齢に合わせて安全で楽しいびしょぬれが体験できます☆

レゴランド(R)・ジャパンの夏の定番、びしょぬれアトラクションは全3種が登場。

「パイレーツ・ショア」「スプラッシュ・パッド」「ウォーター・メイズ」でびしょぬれ体験を楽しめます。

さらに、レゴランド(R)・ジャパン史上初となる、夏のウォーターショー「海賊団と灼熱(しゃ〜くねつ)シャクササイズ」も開催。

子どもたちに大人気のキャプテンブラック・ビア率いる「黒ヒゲ海賊団」とシャークガイ率いる「サメ軍団」による特別なウォーターショーです!

高さ約20mまで水を噴射するウォーターキャノンを12基設置し、四方八方から降り注ぐ水しぶきでショーエリア全体がびしょぬれに。

体を動かしながら歌って踊れる楽しいショーは、水遊び前の準備体操として親子で楽しめます。

また、おむつキッズが安心して楽しめる水遊びとして「デュプロ(R)・プレイ」と「ドレミでパチャパチャ」を用意。

小さな子どもも安全に楽しめ、見守る大人にも配慮した環境で水遊びができます☆

2024年よりも避暑エリアがさらに拡大し、暑さ対策も万全。

安心・安全にびしょぬれ体験を楽しめるイベントになっています!

びしょぬれショー&アトラクション

2025年の夏は、スペシャルショー「海賊団と灼熱(しゃ〜くねつ)シャクササイズ」を、新たに開催。

夏の定番、びしょぬれアトラクションは全3種が用意されます!

びしょぬれアトラクションの1つめは、エリア全体がびしょぬれになる「パイレーツ・ショア」

海賊船に乗り込んで水鉄砲を掛け合い、大量の水が飛び交うアトラクション「スプラッシュ・バトル」や、高さ4mから水が流れ落ちる「水のシャワーゲート」が設置されています。

さらに、高さ15mの水柱が噴き出す全5基のウォーター・ボムもあり、びしょぬれは必至です☆

2つめは、水深10cm安全に遊べる、夏限定のウォーターエリア「スプラッシュ・パッド」

3分に1度、約1.2トンもの水が頭上から降ってくるびしょぬれ体験が大人気です。

3つ目は、7つの冒険ゾーンと6つのアトラクションプールで構成される「ウォーター・メイズ」

レゴ(R) ブロック約32万個で作られた “ブルードラゴン”が、滝の上から子どもたちを見守ります!

海賊団と灼熱(しゃ〜くねつ)シャクササイズ

開催期間:2025年7月11日(金)〜9月7日(日)、9月13日(土)〜9月15日(月・祝)

開催回数:土日祝3回/日 平日2回/日 各約15〜20分間

対象年齢:全年齢 ※水ぬれに注意

会場:レゴ(R)・シティ(ザ・ワーフ)

2025年夏、レゴランド(R)・ジャパンにびしょぬれ必至のスペシャルショー「海賊団と灼熱(しゃ〜くねつ)シャクササイズ」が新登場。

12基のウォーターキャノンから一斉に発射される水は、なんと頭上約20mまで到達します!

そこから降り注ぐ大量の水で、エリア全体がびしょぬれになる、暑い夏にぴったりの水あそびショーです。

ステージには、海賊キャラクターの「ブラック・ビア」が率いる「黒ヒゲ海賊団」と「シャークガイ」の率いる「サメ軍団」が登場。

ゲストたちと一緒に歌って・踊ることで、水あそび前の準備体操もバッチリです☆

小さな子どもたちから大人まで、誰もが楽しめるド迫力のショーを楽しめます!

びしょぬれのパイレーツ・ショア

開催期間:2025年6月14日(土)先行〜9月28日(日)

対象年齢:3歳〜大人 ※水ぬれに注意

会場:パイレーツ・ショア エリア

高さ約4mから水が降り注ぐ「水のシャワーゲート」をくぐると、そこは全身びしょぬれ必至の海賊「パイレーツ・ショア」エリア。

全11基のウォーターキャノンが30秒ごとに発射され、3.2〜6.0リットルの水が飛び交う様子は迫力満点です。

さらに、海賊船に乗り込む人気のアトラクション「スプラッシュ・バトル」も!

止まることのない滝のシャワーをパイレーツ・ショアで浴びながら、水鉄砲を使ってゲスト同士で水のかけ合いバトルが楽しめます。

そして、忘れてはならないのが発射ボタンを押すと高さ約15mまで水柱が噴き上がり、周囲のゲスト全員がびしょぬれになる全5基の「ウォーター・ボム」

足を踏み入れたら、乾いたままでは脱出できないエリアです☆

スプラッシュ・パッド

開催期間:2025年6月14日(土)先行〜9月28日(日)

対象年齢:全年齢/5歳以下は大人同伴、水着着用

利用方法:当日事前予約制/1回30分毎の入れ替え

定員:150人/1回

予約方法:公式ウェブサイト特設ページにて毎日8時〜/11時〜当日分予約受付

または施設入口の案内板で「二次元バーコード」を読み取り予約希望回を選択

※予約可能人数には限りがあるため、無くなり次第終了

会場:レゴ(R) ・シティ

「スプラッシュ・パッド」は水深わずか10cmと、小さな子どもたちも安心して楽しめる、夏季限定のウォーターエリア。

レゴ(R) ブロックをイメージしたすべり台やシャワーなど、水しぶきたっぷりの楽しい仕掛けがいっぱいあります。

さらに、3分に1度、約1.2トンの水が頭上から一気に降り注ぐびしょぬれ体験が大人気です!

ウォーター・メイズ

開催期間:2025年6月14日(土)先行〜8月31日(日)※2025年7月10日(木)までは土日のみ先行オープン

対象年齢:3歳〜大人/5歳以下は大人同伴、水着着用

利用方法:当日事前予約制/1時間毎の入替制

定員:330人

予約方法:公式ウェブサイト特設ページにて毎日8時〜/11時〜当日分予約受付

または施設入口の案内板で「二次元バーコード」を読み取り予約希望回を選択

※予約可能人数には限りがあるため、無くなり次第終了

会場:イベントエリア

約2,400平米の広大なウォータープレイエリア「ウォーター・メイズ」は、思いっきり水遊びを楽しめる場所。

7つの冒険ゾーンと6つのユニークなアトラクションプールが、子どもたちの好奇心と創造力を刺激します☆

エリア内には9基のウォーターキャノンが設置され、どこにいても水しぶきが降り注ぎ、爽快さ満点。

さらに、レゴ(R) ブロック約32万個で作られた巨大な“ブルードラゴン”が滝の上から子どもたちを見守り、冒険のワクワク感をアップさせます!

おむつキッズ水あそびゾーン

おむつキッズが安心して楽しめる水遊びは「デュプロ(R)・プレイ」と「ドレミでパチャパチャ」の2つを用意。

「デュプロ(R)・プレイ」は屋根があるスポットで、天候に関係なく安心して水遊びできます。

小さな水柱が噴き出す「ドレミでパチャパチャ」は、床面が柔らかい素材のため、小さな子どもたちが裸足で駆け回れる場所です☆

デュプロ(R) ・プレイ

開催期間:2025年6月14日(土)先行〜9月28日(日)

対象年齢:2歳〜、水着着用自由、オムツのまま可

会場:ファクトリー エリア「デュプロ(R)・バレー」内

屋根のある「デュプロ(R)・バレー」内に「デュプロ(R)・プレイ」が2025年もオープン。

2歳〜4歳のお子さまが安心して水あそびデビューできるスライダーや、高さ約30〜50cmの水柱がランダムに噴出される水のプレイゾーンです。

また、暑さ緩和対策として直径約9mの巨大ファンを設置。

涼しい日陰から子どもたちを見守ることができる、パパママにも嬉しいエリアです☆

ドレミでパチャチャ

開催期間:2025年6月14日(土)先行〜9月28日(日)

対象年齢:2歳〜、水着着用自由、オムツのまま可

会場:ブリックトピア エリア内

レゴ(R) ブロックで作られた楽器のモニュメントの前に立つと、様々なメロディーが流れる楽しい仕掛けの「ドレミでパチャチャ」

高さ約30〜50cmの水柱が、ライトで色とりどりに照らされながらパチャパチャと吹き出し、視覚や聴覚でも楽しめるウォーターエリアです!

広さ260平米のスペースは、小さなお子さまも安心して遊べるように、床面はゴムチップ入りの柔らかい素材を使用。

裸足で駆け回っても痛くないため、飛び出す水を避けたり浴びたりしながら、親子で一緒に光と音の楽しい水遊びを満喫できます☆

夏のフォトスポット「ひまわり」

開催期間:2025年7月11日(金)〜9月15日(月・祝)

会場:レゴランド・ジャパン 内

エントランスを抜けると、目の前には夏の思い出を彩るたくさんの「ひまわり」が出迎えてくれます☆

ひまわりの中には、レゴ(R) ブロックで作られた特別なひまわりが。

レゴランド(R)ならではのフォトジェニックな空間で、この夏のベストショットを撮影できます!

日差し・暑さ対策

レゴランド(R)・ジャパンでは、日差しや暑さを緩和するため、さまざまな対策を実施。

直径約9mの巨大ファンをはじめ、パーク内各エリアに大型パラソルやミストの設置などが行われます。

夏の新グッズ

レゴランド(R)・ジャパンの夏を満喫する、オリジナルグッズもカラーバリエーションを豊富に用意。

カラーTシャツやカラーキャップを購入すると、限定ファクトリーブロックがもらえます。

また、びしょ濡れエリアで必須となるビーチサンダルやフェイスタオルも、レゴランド(R)・ジャパン限定グッズとして登場です!

カラーTシャツ/カラーキャップ

発売日:発売中

グッズ名・価格:

・カラーTシャツ(全8色) 大人サイズ 各3,800円(税込)、子どもサイズ 各3,500円(税込)

・カラーキャップ(全8色)各3,000円(税込)

販売場所:アーティファクト・ショップ

現在販売中のレゴランド(R)・ジャパン限定カラーTシャツに加えて、国内では珍しい海外のレゴ(R)Tシャツも入荷。

30種類以上から好きなデザインを選ぶことができ、日差しから頭を守るカラーキャップと合わせて、お気に入りのコーディネートを作れます☆

購入特典

期間:

・Tシャツ購入でもらえる特典 2025年6月14日(土)〜9月15日(月・祝)

・キャップ購入でもらえる特典 2025年8月1日(金)〜9月15日(月・祝)

Tシャツまたはキャップを購⼊すると、限定ファクトリーブロックを1個プレゼント。

2025年6月14日〜9月15日までの期間は、Tシャツ購入でキャプテンブラック・ビア絵柄のファクトリーブロックがもらえます。

2025年8月1日〜9月15日はキャップの購入特典で、アイザック絵柄のファクトリーブロックが登場。

限定ファクトリーブロックを集めるため、アーティファクト・ショップに何度も足を運びたくなります!

ビーチサンダル/フェイスタオル(アトラクション入場確約権付グッズ)

発売日:2025年 6月14日(土)〜(フェイスタオルは販売中)

グッズ名・価格:

・ビーチサンダル 大人サイズ各 3,200円(税込)、子どもサイズ 各3,000円(税込)

・フェイスタオル各1,500円(税込)

・アトラクション入場確約権 500円(税込)/1人

対象グッズ:ビーチサンダル、フェイスタオル

販売場所:ロスト・ブーティ・トレーディング他

※入場確約権の1日の販売数には限りがあるため、無くなり次第終了

※対象商品1点の購入につき、入場確約権は複数購入が可能

びしょ濡れエリアで必須となるビーチサンダルとフェイスタオルも、レゴランド(R)・ジャパン限定グッズに登場。

さらに、ビーチサンダルとフェイスタオルは、アトラクション入場確約権権付グッズです!

ビーチサンダルやフェイスタオルを購入すると、「スプラッシュ・パッド」「ウォーター・メイズ」の無料予約分が終了しても、有料で入場確約権の購入が可能。

レゴランド(R)・ジャパン限定のグッズを身につけて、びしょぬれのアトラクションを楽しめます☆

夏限定のスイーツ&フード

暑い夏にぴったりな限定スイーツやフードメニューも、合計25種類を用意。

トロピカルなフルーツを使用したソーダドリンクやシャリシャリ食感のフラッペ、見た目も涼しげな季節のフルーツを感じるゼリーにパフェは夏にオススメのメニューです。

ほかにも、びしょぬれになって遊ぶため、スタミナをつけられる夏の旬の食材を使った料理も登場します!

スラッシュボトル オブザベーション・タワー

発売日:発売中

価格:2,500円(税込)

販売場所:ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー、アボミナブル・スラッシュ

特典:

・スラッシュボトル オブザベーション・タワーの購入で、限定ファクトリーブロック1個プレゼント

・キャプテンブラック・ビア絵柄 2025年6月14日(土)〜9月15日(月・祝)

※1本につき1個のプレゼントです

レゴランド(R)・ジャパンおなじみの、オブザベーション・タワーをモチーフにしたスラッシュボトル。

5つのフレーバーから、オリジナルのスラッシュを作れるメニューです。

また、2025年6月14日〜9月15日の期間に購入すると、キャプテンブラック・ビア絵柄の限定ファクトリーブロックが1個もらえます☆

ブルーハワイフラッペ/温州みかんフラッペ

価格:各700円(税込)

販売場所:キッチンカー

ブルーハワイのシロップがかかったシンプルなかき氷は、パイナップル風味のゼリーが清涼感をアップ。

温州みかんシロップのかき氷は、オレンジ風味のゼリーがかわいらしさをアップしています!

カラフルフラッペ (いちご・ブルーハワイ)

価格:各850円(税込)

販売場所:ピット・ストップ・ジュース・アンド・ドライブ

イチゴ、ブルーハワイのフラッペにバニラアイスを乗せた、スペシャルなかき氷も登場。

いちごとブルーハワイがあり、カラフルなゼリーもポイントです。

トロピカルオレンジ&コーク/ブルードラゴンソーダ

価格:各700円(税込)

販売場所:オアシス・スナック、ピット・ストップ・ジュース・アンド・ドライブ

※コカ・コーラ社の「コカ・コーラ」「スプライト」を使用

「トロピカルオレンジ&コーク」は、マンゴーピューレをベースにコカ・コーラを合わせたドリンク。

「ブルードラゴンソーダ」は、ブルーキュラソーをベースに、スプライトを合わせ、ドラゴンフルーツの果肉や薄切りのオレンジがトッピングされています☆

スイカとライムのフルーツゼリー

価格:800円(税込)

販売場所:ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー

スイカとライムのゼリーを組み合わせたデザートも!

スイカの種をモチーフにしたチョコチップが入っており、食感も楽しめます。

スイートコーンパフェ

価格:800円(税込)

販売場所:ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー

スイートコーンの甘みのあるムースと、スポンジケーキの相性が良いスイーツパフェ。

ひげのチョコレートがアクセントになっています☆

揚げ茄子シラスのきしめん膳

価格:2,700円(税込)

販売場所:彩 和食レストラン

茄子やシラスなど、夏の旬食材を使った、さっぱり食べられる冷やしきしめん。

季節の飯も楽しめる、和の料理です。

ミックスグリルセット

価格:3,000円(税込)

販売場所:ナイト・テーブル・レストラン

※プリマハムのハンバーグと骨付きフランクを使用

「ミックスグリルセット」は、お肉好きにはたまらない一皿。

ハンバーグと骨付きフランク、タンドリーチキンを盛り合わせたボリュームあるお料理です!

年齢に合わせて楽しいびしょぬれ体験ができ、準備運動にぴったりの新しいウォーターショーも開催。

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートの「レゴランド(R)でびしょぬれの夏」は、2025年7月11日〜8月31日まで開催です!

