「サンリオキャラクターズ」と“おともだち”のコラボグッズがサンキューマートに

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、全品390円(税込429円)でバラエティ豊かなアパレル雑貨を揃える「サンキューマート」は、サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」が“おともだち”のぬいぐるみを持ったデザインアイテムを、全国のサンキューマート店舗で4月下旬より入荷次第販売開始します。

また公式オンラインショップでは4月2日より、先行予約の受け付けを開始しました。

特集ページ:https://thankyoumart.jp/blogs/news/hellokitty-cinnamon-kuromi

■春らしいギンガムチェックを基調としたデザインアイテムが登場!

“おともだち”のぬいぐるみをギュッと抱きしめる姿がキュートな「サンリオキャラクターズ」デザインの限定アイテムを展開。にこやかな表情のキャラクターたちに癒やされるデザインです。

学生からも多くの支持を集める「ハローキティ」や2024年サンリオキャラクター大賞にて5連覇を達成した「シナモロール」、小悪魔な魅力が大人気の「クロミ」が登場します。

■商品ラインナップ

・サイズ別で揃えて使い分けたい!ポーチなど全21アイテムのラインナップ

今回登場するアイテムは、「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」がそれぞれの“おともだち”である「タイニーチャム」「みるく」「バク」のふわふわなぬいぐるみをギュッと抱きしめるキュートなデザインです。

全体のデザインは柔らかいパステルカラーで統一し、春らしいギンガムチェックでまとめています。

全商品390円(税込429円)

◇ピックアップ商品

◆合皮フラットポーチ、リップポーチ、ミニフラットポーチ/各390円(税込429円)

用途に合わせて使えるサイズバリエーション豊富なポーチが登場。合皮フラットポーチはメイクブラシもしっかり入るサイズ感でコスメポーチとしてもおすすめのアイテムです。

◆巾着(M)、クリアマルチケース、台形ポーチ、ペットボトルホルダー/各390円(税込429円)

巾着は手触りが良く、柔らかいイメージのイラストデザインにマッチした素材感。ペットボトルキャップに引っ掛けて使用するボトルホルダーはこれからの季節に増えてくる野外イベントにもピッタリのアイテムです。

■【WEB先行予約受付】

●予約受付期間:2025年4月2日 12:00〜

●販売場所:公式オンラインショップ

●予約受付ページ:https://thankyoumart.jp/collections/huwahuwanuigurumi

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※配送予定日は各予約ページにて確認してください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

■【店頭販売】

●販売開始日:2025年4月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

●販売場所:サンキューマート各店舗( https://thankyoumart.jp/pages/shop-list )

※地域によっては販売日が異なることがあります。最新の入荷情報は各店舗のXを確認してください

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L657212

