Googleが2024年の広告安全性レポートを公開しました。2024年は大規模言語モデルに50を超える機能強化を施したことで、より効率的で正確な「執行」が大きな規模で可能になり、悪質な広告主のアカウントの停止数は 2023年の1270万件 を大きく上回る3920万件以上となりました。2024 Ads Safety Report Google's work to prevent malicious use of our ads platforms

(PDFファイル)https://services.google.com/fh/files/misc/ads_safety_report_2024.pdfOur 2024 Ads Safety Reporthttps://blog.google/products/ads-commerce/google-ads-safety-report-2024/Google suspended 39.2 million malicious advertisers in 2024 thanks to AI - Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2025/04/google-used-ai-to-block-three-times-more-fraudulent-advertisers-in-2024/Googleによると、悪質な攻撃者は検知を逃れるために戦術を常に変化させるため、ポリシー適用の執行には注意が必要だとのこと。しかし、かつては膨大なデータセットを必要としたLLMがはるかに効率的に動作するようになり、以前に比べるとわずかといっていい情報で正当なビジネスと詐欺を見分けられるようになったそうです。特に2024年は、効率的で的確なポリシー適用執行を実現するため、Googleは大規模な投資を行って50を超える機能強化を実施。2024年にポリシー適用が執行されたページのうち97%はAIモデルによる検出だったとのこと。また、AIはポリシー適用の執行を強化しただけでなく、不正を防ぐために積極的に動く力も向上させたとのことで、3920万件以上の悪質な広告主のアカウントの大部分が、有害な広告を配信する前に停止されています。Googleでは、広告の背後に誰がいるのかを透明性を提供しつつ、悪意ある広告主が再び戻ってこないように、広告主の身元確認を行っています。この身元確認に用いられているツールは200以上の国・地域をカバーするもので、Googleでユーザーが目にする広告の平均90%以上は認証済み広告主によるものだとのこと。こうした取り組みによって、2024年に停止された広告の数は51億件に上ります。適用されたポリシーで最も多かったのは「広告ネットワークの悪用」で7億9310万件でした。以下、15位までのリストはこんな感じです。適用ポリシー削除件数広告ネットワークの悪用7億9310万件商標5億310万件パーソナライズド広告4億9130万件法的要件2億8030万件金融サービス1億9370万件不当表示1億4690万件ギャンブルとゲーム1億4600万件アダルトコンテンツ1億2250万件健康とヘルスケア1億480万件著作権7140万件不適切なコンテンツ4200万件アルコール1090万件不正行為の有効化880万件危険な製品やサービス720万件偽造品89万件このほか、制限された広告は91億件、広告が制限・ブロックされたパブリッシャーのページ数は13億件に上っていて、1年間でポリシーを30回以上更新したとのことです。