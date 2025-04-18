【AmazonGWセール】フィギュアや模型を飾れる不二貿易のガラスコレクションケースがお買い得【2025】
【Amazonゴールデンウィーク スマイルセール】 開催期間：4月18日9時～4月21日23時59分
サイズ:42.5×36.5×86cm（幅×奥行×高さ）
サイズ:48.5×29×180cm（幅×奥行×高さ）
サイズ:35×35×42.5cm（幅×奥行×高さ）
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Amazonにて開催されている「Amazonゴールデンウィーク スマイルセール」の対象商品に不二貿易のガラスコレクションケースが追加された。開催期間は4月21日23時59分まで。
今回のセールでは、段数3/4/5/10段、幅42.5/60.5cm、背面ミラータイプなど、設置する場所や、飾りたいフィギュア・プラモデルに合わせて選ぶことができる、強化ガラスを使用したコレクションケースが多数ラインナップしている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
ガラスコレクションケース 3段 背面ミラー ブラウン
サイズ:42.5×36.5×86cm（幅×奥行×高さ）
ガラス棚板サイズ:38×28.5×0.5cm
本体重量:20.4kg
耐荷重（棚板）:5kg
素材・材質:プリント紙化粧繊維板、金属（鋼）[めっき(クロム)]、強化ガラス
ガラスコレクションケース ハイタイプ 浅型 BK
サイズ:48.5×29×180cm（幅×奥行×高さ）
本体重量:33kg
耐荷重（ガラス棚板）:5kg
ピッチ間隔:32ml
素材・材質:プリント紙化粧繊維板、強化ガラス
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卓上ガラスコレクションケース コーナー ブラック
サイズ:35×35×42.5cm（幅×奥行×高さ）
本体重量:9.7kg
ガラス棚板耐荷重:3kg
材質:構造部材（天板、地板）:プリント紙化粧繊維板/構造部材（側板,棚板,扉板）:強化ガラス/構造部材（背面ミラー）:ガラス（飛散防止フィルム加工）
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