和小物や浮世絵、ロゴデザイングッズが勢揃い！「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」公式ショーストア限定グッズまとめ

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

「スター・ウォーズ」シリーズの超豪華キャストや製作陣も登壇し、世界中のファンが大熱狂する究極かつ最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」が2025年4月18日(金)〜4月20日(日)の3日間、幕張メッセにて開催されます。

今回は、そんな「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」の公式ショーストアで販売されるグッズをまとめて紹介していきます。

スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025 公式ショーストア限定グッズまとめ

販売店舗:スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025 公式ショーストア(9ホール)

会場9ホール1階のオフィシャルショーストアでは、「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」限定グッズを多数販売!

イベントロゴが入ったグッズが中心の、オフィシャルストアならではの品揃えです。

トートバッグ

価格:6,500円

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」のキービジュアルが描かれたトートバッグ。

ダース・ベイダーの後ろには富士山が見え、日本らしいデザインになっていまいす。

会場にて印刷したTシャツ

価格:5,500円

デザイン、色、サイズを組み合わせて作れるTシャツ。

公式ショーストアでそのまま印刷してくれます☆

ピンバッジ各種

ピンバッジは種類豊富にラインナップ。

キービジュアルを使ったデラックスなデザインや、

ロゴデザインのピンバッジ3個セット、

ロゴデザインは単体もラインナップされています。

3Dアクリルスカルプチュア

価格:5,000円

キービジュアルを3枚のアクリル板で表現したグッズ。

奥行きのあるデザインがかっこいい!

アクリルマグネット

価格:1個2,000円

キービジュアルやロゴなどをデザインしたアクリルマグネット。

ボタンアップ(シャツ)

価格:11,000円

夜桜をイメージした刺繍入りシャツ。

胸元のポケットの部分にロゴが入ったシンプルなデザインです。

サイズ展開が豊富なのが嬉しい!

ウーブン スロー(ブランケット)

価格:11,500円

キービジュアルをデザインしたブランケット。

手触りがよく、ソファーカバーなどにつかってもおしゃれ。

浮世絵ノート

価格:1冊2,640円

日本らしい和綴じで仕上げたノート。

スター・ウォーズの世界が浮世絵で表現されています。

チャームストラップ(根付け)/お守り

価格:根付け2,000円/お守り1,500円

“フォースと共にあらんことを”をデザインした根付けと、反乱軍・帝国軍をモチーフにしたお守り。

絵馬チャーム

価格:各2,000円

神社などでおなじみの絵馬もスター・ウォーズデザインで登場。

キャップ各種

ファッションのワンポイントになるキャップはいろんな種類がラインナップ。

イベントロゴのデザインや、

特別感のあるデザイン、

「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」デザインなどがラインナップ。

イリュージョンライト

価格:4,000円

ダース・ベイダーと桜が美しいイリュージョンライト。

徳利セット

価格:6,500円

徳利とおちょこ4個セット。

キービジュアルとロゴ、桜が美しいデザインです。

箸置き

価格:1,500円

イベントロゴを配した箸置き。

刺繍パッチ

価格:1個2,000円

Tシャツなどをデコレーションするのにも活躍する刺繍パッチ。

様々なデザインがラインナップされています。

このほかにも、オフィシャルショーストアにはいろんなグッズが揃います。

会場を訪れたらぜひチェックしてみてくださいね!

「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」公式ショーストア限定グッズの紹介でした。

精巧なお面飾りやイウォークのバッグ!アイアップ「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」限定グッズ 精巧なお面飾りやイウォークのバッグ!アイアップ「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」限定グッズ 続きを見る

スター・ウォーズ セレブレーション ジャパンでも販売!ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクションまとめ スター・ウォーズ セレブレーション ジャパンでも販売!ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクションまとめ 続きを見る

「グローグー」が主役の生活雑貨!アイアップ『スター・ウォーズ』ドラマシリーズ「マンダロリアン」グッズ 「グローグー」が主役の生活雑貨!アイアップ『スター・ウォーズ』ドラマシリーズ「マンダロリアン」グッズ 続きを見る

© &TM Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和小物や浮世絵、ロゴデザイングッズが勢揃い!「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」公式ショーストア限定グッズまとめ appeared first on Dtimes.