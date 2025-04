EL準決勝の対戦カードが決定！　劇的突破のマンUはビルバオと激突

ヨーロッパリーグ(EL)準々決勝セカンドレグが17日に行われ、準決勝の対戦カードが決定した。準々決勝の激闘を制したのは、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、アスレティック・ビルバオ、ボデ/グリムトの4チーム。この結果、ELでは初となる準決勝進出を果たしたトッテナムと、UEFA(欧州サッカー連盟)のシニア男子大会で準決勝に進出したノルウェー初のチームとなったボデ/グリムトが対戦する。

【ハイライト動画】マンチェスター・ユナイテッドvsリヨン

もう一方では、本拠地『サン・マメス』で行われるEL決勝進出を目指すアスレティック・ビルバオと、欧州の主要大会で史上初となる延長戦で両チーム合わせて5得点が生まれた試合を制したマンチェスター・ユナイテッドが激突することになった。準決勝ファーストレグは5月1日に行われ、セカンドレグは同8日に開催される。なお、決勝は同21日に予定されている。準々決勝セカンドレグの結果と準決勝対戦カードは以下の通り。※左側がホームチームアスレティック・ビルバオ(スペイン) 2−0(2試合合計:2−0) レンジャーズ(スコットランド)マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 5−4(2試合合計:7−6) リヨン(フランス)フランクフルト(ドイツ) 0−1(2試合合計:1−2) トッテナム(イングランド)ラツィオ(イタリア) 3−1(2試合合計:3−3/PK戦:2−3) ボデ/グリムト(ノルウェー)▼ファーストレグ(5月1日開催)トッテナム vs ボデ/グリムトアスレティック・ビルバオ vs マンチェスター・ユナイテッド▼セカンドレグ(5月8日開催)ボデ/グリムト vs トッテナムマンチェスター・ユナイテッド vs アスレティック・ビルバオ