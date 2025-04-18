【AmazonGWセール】RTX 4060/4070搭載ASUSゲーミングノートPC「TUF Gaming」がお買い得【2025】
TUF Gaming A15 FA507NVR
Amazonにて開催されている「Amazonゴールデンウィーク スマイルセール」の対象商品にASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming」が追加された。開催期間は4月21日23時59分まで。
今回は、AMD Ryzen 7 7435HS/NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU搭載15.6型「A15 FA507NVR」やRyzen 9 8945HS/RTX 4070 Laptop GPU搭載15.6型「A15 FA507UI」などがセールの対象となっている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A15 FA507NVR 15.6型
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】イェーガーグレー
【本体サイズ】354.9×251.9×22.45～24.95mm（幅×奥行き×高さ）約2.2kg
【バッテリー駆動】約5.9時間
【消費電力】最大約240W
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (最大140W)
【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【ディスプレイ】15.6型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,080ドット (144Hz)
【CPU】AMD Ryzen 7 7435HS 8コア / 16スレッド・プロセッサー
【メモリ】16GB
※本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルFA507NV-R7R4060T/Sは本体色がメカグレー、搭載するCPUがRyzen 7 7735HSなのに対し本商品は順にイェーガーグレー、Ryzen 7 7435HSとなっています。
【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A15 FA507UI 15.6型
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】メカグレー
【本体サイズ】354.9×251.9×22.45～24.95mm（幅×奥行き×高さ） 約2.2kg
【バッテリー駆動】約11.2時間
【消費電力】最大約240W
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU(最大140W)
【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【ディスプレイ】15.6型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,080ドット (144Hz)
【CPU】AMD Ryzen 9 8945HS 8コア/16スレッド
【AI機能】Ryzen AI (XDNA 16TOPS)
【メモリ】32GB DDR5-5600
※本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルFA507XI-R9R4070T (B0CHS46BW1)は CPUにRyzen 9 7940HSを搭載するのに対し本商品はRyzen 9 8945HSを搭載しています。