キーボード「HHKB Professional HYBRID/Classic」全機種が「AmazonGWセール」で7,100円/6,150円OFF
PFUは、本日4月18日9時よりスタートする「AmazonスマイルSALE ゴールデンウイーク」において、キーボード「HHKB Professional HYBRID/Classic」全機種をお得な価格で販売する。開催期間は4月21日23時59分まで。
期間中、「HHKB Professional HYBRID」は通常価格（※）31,900円のところ7,100円OFFの24,800円、「HHKB Professional Classic」は通常価格26,950円のところ6,150円OFFの20,800円で購入できる。
※セール期間以外での価格
「AmazonスマイルSALE ゴールデンウイーク」
開催期間：4月18日9時～4月21日23時59分
【対象商品】
・HHKB Professional HYBRID 在庫機種
・HHKB Professional Classic 在庫機種
※在庫があるものが対象になります。
□PFUダイレクトのページ
「HHKB Professional HYBRID」
通常価格：31,900円 → セール特別価格：24,800円（7,100円OFF）
「HHKB Professional HYBRID」は、「HHKB Professional」シリーズのコアとなるハイ・スタンダードモデル。Bluetooth接続とUSB接続（Type-C）に対応するマルチプラットフォーム設計となり、キーマップ変更機能でカスタマイズも思いのままに行なえる。
HHKB Professional Classic
通常価格：26,950円 → セール特別価格：20,800円（6,150円OFF）
ClassicはUSB接続（Type-C）のみに絞ったシンプルなスペックが特長。HHKBの原点をそのままの形にしたレジェンダリーモデルとなっている。
※Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。
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