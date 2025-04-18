PFUは、本日4月18日9時よりスタートする「AmazonスマイルSALE ゴールデンウイーク」において、キーボード「HHKB Professional HYBRID/Classic」全機種をお得な価格で販売する。開催期間は4月21日23時59分まで。

期間中、「HHKB Professional HYBRID」は通常価格（※）31,900円のところ7,100円OFFの24,800円、「HHKB Professional Classic」は通常価格26,950円のところ6,150円OFFの20,800円で購入できる。

※セール期間以外での価格

「AmazonスマイルSALE ゴールデンウイーク」

開催期間：4月18日9時～4月21日23時59分

【対象商品】

・HHKB Professional HYBRID 在庫機種

・HHKB Professional Classic 在庫機種

※在庫があるものが対象になります。

□PFUダイレクトのページ

「HHKB Professional HYBRID」

通常価格：31,900円 → セール特別価格：24,800円（7,100円OFF）

「HHKB Professional HYBRID」は、「HHKB Professional」シリーズのコアとなるハイ・スタンダードモデル。Bluetooth接続とUSB接続（Type-C）に対応するマルチプラットフォーム設計となり、キーマップ変更機能でカスタマイズも思いのままに行なえる。

HHKB Professional Classic

通常価格：26,950円 → セール特別価格：20,800円（6,150円OFF）

ClassicはUSB接続（Type-C）のみに絞ったシンプルなスペックが特長。HHKBの原点をそのままの形にしたレジェンダリーモデルとなっている。

※Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。

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