全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

「スター・ウォーズ」シリーズの超豪華キャストや製作陣も登壇し、世界中のファンが大熱狂する究極かつ最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」が2025年4月18日(金)〜4月20日(日)の3日間、幕張メッセにて開催されます。

今回は、そんな「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」の出展者ブースを紹介していきます。

「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」出展者ブース

「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」の出展者ブースでは、「スター・ウォーズ」関連グッズの展示や先行販売などを実施。

最新のグッズをチェックすることができます。

ディズニーストア

ディズニーストアのブース。

「スター・ウォーズ」関連グッズの展示や、オリジナルゲームも展開されます。

ダース・ベイダーのライトセーバーや存在感抜群なアパレル!ディズニーストア「スター・ウォーズの日」グッズ ダース・ベイダーのライトセーバーや存在感抜群なアパレル!ディズニーストア「スター・ウォーズの日」グッズ 続きを見る

エンスカイ

エンスカイブースではスター・ウォーズ セレブレーションジャパン会場限定商品・先行商品など多数の商品が登場します。

表情豊かな「グローグー」のフィギュアは見ているだけでも癒やされます☆

アイアップ

かわいくてユニークな雑貨やおもちゃを展開するアイアップ。

精巧なデザインの「お面かざり」やインパクト抜群の「イウォーク ぬいぬいバッグ」、サイドがライトセイバーデザインの「クリアポシェット」など、イベントでしか買えない限定グッズが登場します。

精巧なお面飾りやイウォークのバッグ!アイアップ「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」限定グッズ 精巧なお面飾りやイウォークのバッグ!アイアップ「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」限定グッズ 続きを見る

「グローグー」が主役の生活雑貨!アイアップ『スター・ウォーズ』ドラマシリーズ「マンダロリアン」グッズ 「グローグー」が主役の生活雑貨!アイアップ『スター・ウォーズ』ドラマシリーズ「マンダロリアン」グッズ 続きを見る

ケイウノ

ジュエリーブランド「ケイウノ」

『スター・ウォーズ』の新作コレクションをいち早く購入することができます☆

スター・ウォーズ セレブレーション ジャパンでも販売!ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクションまとめ スター・ウォーズ セレブレーション ジャパンでも販売!ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクションまとめ 続きを見る

PGA

スマートフォン、デジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』の企画・製造・販売を手掛けるPGA。

スター・ウォーズに関わる様々なモバイル関連グッズが並びます。

GAP

世界的なカジュアルファッションブランド「GAP」

ポスターアートを大胆にデザインに取り入れたアパレルアイテムを展開します。

LEGO(レゴ)

スター・ウォーズシリーズを数多く展開しているレゴ。

先行販売商品や、

大迫力の展示も!

ホットトイズ

フィギュアなどを展開するホットトイズブース。

大きなグローグーがお出迎え!

オーディオテクニカ

音響メーカーのオーディオテクニカのブース。

「R2-D2」や「ダース・ベイダー」をイメージしたワイヤレスイヤホンを間近で見ることができます。

タカラトミーアーツ

タカラトミーアーツのブースでは、最新のスターウォーズの世界を反映した「トミカ」、「ベイブレード(R)」、ぬいぐるみ、そして「ガチャ(R)」を展示。

レッグス

STAR WARS CELEBRATION 2025限定!

エピソード1〜9デザインのTAG LIVE LABEL ウーロン茶缶 全72種を販売。

アニメ&マンガパビリオン(Star Wars Visions)

日本のレンズを通して見る“スター・ウォーズ”の世界。

ビジョンのアンソロジーディスプレイ、没入型 マンガ アート、

厳選されたファン展示など、

芸術的な体験をお届けします。

注目グッズをいち早くチェック!

「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」出展者ブースの紹介でした。

© &TM Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 注目グッズをいち早くチェック!「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」出展者ブース appeared first on Dtimes.