１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．６８ドル（＋２．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３２８．４ドル（－１８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４２．０セント（－５０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４８．７５セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８２．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３６．５０セント（－２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．３８（＋３．６８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６４．６８ドル（＋２．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３２８．４ドル（－１８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４２．０セント（－５０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４８．７５セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８２．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３６．５０セント（－２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．３８（＋３．６８）
出所：MINKABU PRESS