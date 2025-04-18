・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６４．６８ドル（＋２．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３２８．４ドル（－１８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２４２．０セント（－５０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４８．７５セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４８２．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３６．５０セント（－２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９６．３８（＋３．６８）

出所：MINKABU PRESS