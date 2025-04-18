＜朝鮮日報＞文在寅前政権 住宅価格統計１０２回でっち上げた



＜東亜日報＞関税爆弾で鉄鋼業界に打撃 対米輸出１７％減少



＜中央日報＞李在明氏「ＡＩ時代、原発が必要」 エネルギー政策「右クリック」



＜ハンギョレ＞韓銀 １〜３月期のマイナス成長を警告…成長率予想また下方修正へ



＜京郷新聞＞公捜処に「内乱事件の捜査権」 起訴済みの尹氏事件に遡及



＜毎日経済＞新規採用の代わりにＡＩ カカオの人事革新



＜韓国経済＞「年功序列に手を入れるべき」 大統領選控え保革両陣営が問題提起

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