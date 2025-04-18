キャンペーン：OWCのCFexpressカードがAmazonで最大51%OFFに SDXC UHS-II、カードリーダーもセール対象
Other World Computing, Inc.は、Amazon OWC 直営公式ストアにて「ゴールデンウィーク直前セール」を4月18日（金）に開始した。4月25日（金）まで実施する。
OWCのCFexpress Type-B/A、SDXCメモリーカード、カードリーダーなどが最大51%になるセール。
最も割引率が高いのはCFexpress 2.0 Type BカードのAtlas Proシリーズ（650GB）で、5万9,800円のところ2万8,990円となる。
セール期間
2025年4月18日（金）～4月25日（金）
対象製品
※通常価格→セール価格（割引率）
CFexpress 4.0 Type B
Atlas Ultra1TB：57,800円→42,620円（26.3%） 2TB：112,300円→90,800円（19.1%）
Atlas Pro256GB：27,220円→22,160円（18.6%） 512GB：32,170円→26,090円（18.9%）
CFexpress 2.0 Type B
Atlas Ultra165GB：19,990円→16,990円（15.0%） 325GB：39,800円→20,870円（47.6%） 650GB：59,800円→28,990円（51.5%）
Atlas Pro128GB：13,580円→10,290円（24.2%） 256GB：19,240円→11,370円（40.9%） 512GB：24,510円→19,150円（21.9%）
CFexpress 4.0 Type A
Atlas Pro480GB：45,780円→27,280円（40.4%） 960GB：87,510円→54,560円（37.7%）
SDXC UHS-II V90
Atlas Ultra64GB：9,900円→6,520円（34.1%） 128GB：18,150円→11,590円（36.1%） 256GB：31,470円→21,740円（30.9%） 512GB：79,750円→55,070円（30.9%）
SDXC UHS-II V60
Atlas Pro64GB：4,780円→3,040円（36.4%） 128GB：6,270円→3,620円（42.3%） 256GB：9,150円→5,800円（36.6%） 512GB：20,980円→14,490円（30.9%） 1TB：42,900円→28,980円（32.4%）
カードリーダー
USB4 40Gbps Card ReaderAtlas USB4 CFexpress 4.0 Type B：14,300円→12,870円（10.0%）
USB3.2 Gen2 Card ReaderAtlas Dual SD：11,440円→10,690円（6.6%）