「HD 820」

Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランドのヘッドフォンやイヤフォンが最大46% OFFになるセールを、4月30日23時59分まで開催している。セール対象モデルは、完全ワイヤレスイヤフォン「MOMENTUM True Wireless 4」やACCENTUMシリーズ、オーディオファイル向けの有線ヘッドフォン「HD 820」など。

イヤフォン/ヘッドフォン単体のほか、Bluetoothレシーバーとのセット、バランスケーブルのセットも用意。さらに「AMBEO Soundbar Mini/Plus」といったサウンドバー、ワイヤレスサブウーファー「AMBEO Sub」などもセール対象となっている。

対象製品と割引率(予定)は以下のとおり。なお、セール中の商品は、価格変更・売り切れになる可能性もある。

ACCENTUM Wireless 32% ACCENTUM Wireless+BTD 600 38% ACCENTUM Plus Wireless 36% ACCENTUM Plus Wireless+BTD 600 33% ACCENTUM True Wireless 37% ACCENTUM True Wireless+BTD 600 40% MOMENTUM 4 Wireless 28% MOMENTUM 4 Wireless+BTD 600 33% MOMENTUM True Wireless 4 24% MOMENTUM True Wireless 4+BTD 600 31% MOMENTUM Sport 51% AMBEO Soundbar Mini 21% AMBEO Soundbar Plus 22% AMBEO Sub 18% AMBEO Soundbar Plus+AMBEO Sub 34% HD 560S 31% HD 560S+バランスケーブル 45% HD 800S 22% HD 820 20% IE 200 26% IE 200+バランスケーブル 46% IE 200+マイク付きケーブル 46% IE 300 31% IE 300+バランスケーブル 40% IE 300+マイク付きケーブル 39% IE 600 25% ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください