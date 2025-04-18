「HD 820」

Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランドのヘッドフォンやイヤフォンが最大46％ OFFになるセールを、4月30日23時59分まで開催している。セール対象モデルは、完全ワイヤレスイヤフォン「MOMENTUM True Wireless 4」やACCENTUMシリーズ、オーディオファイル向けの有線ヘッドフォン「HD 820」など。

イヤフォン/ヘッドフォン単体のほか、Bluetoothレシーバーとのセット、バランスケーブルのセットも用意。さらに「AMBEO Soundbar Mini/Plus」といったサウンドバー、ワイヤレスサブウーファー「AMBEO Sub」などもセール対象となっている。

対象製品と割引率(予定)は以下のとおり。なお、セール中の商品は、価格変更・売り切れになる可能性もある。

ACCENTUM Wireless　32％ ACCENTUM Wireless＋BTD 600　38％ ACCENTUM Plus Wireless　36％ ACCENTUM Plus Wireless＋BTD 600　33％ ACCENTUM True Wireless　37％ ACCENTUM True Wireless＋BTD 600　40％ MOMENTUM 4 Wireless　28％ MOMENTUM 4 Wireless＋BTD 600　33％ MOMENTUM True Wireless 4　24％ MOMENTUM True Wireless 4＋BTD 600　31％ MOMENTUM Sport　51％ AMBEO Soundbar Mini　21％ AMBEO Soundbar Plus　22％ AMBEO Sub　18％ AMBEO Soundbar Plus＋AMBEO Sub　34％ HD 560S　31％ HD 560S＋バランスケーブル　45％ HD 800S　22％ HD 820　20％ IE 200　26％ IE 200＋バランスケーブル　46％ IE 200＋マイク付きケーブル　46％ IE 300　31％ IE 300＋バランスケーブル　40％ IE 300＋マイク付きケーブル　39％ IE 600　25％ ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください