ゼンハイザー最大46％ OFFセール。「HD 820」やサウンドバーも
「HD 820」
Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランドのヘッドフォンやイヤフォンが最大46％ OFFになるセールを、4月30日23時59分まで開催している。セール対象モデルは、完全ワイヤレスイヤフォン「MOMENTUM True Wireless 4」やACCENTUMシリーズ、オーディオファイル向けの有線ヘッドフォン「HD 820」など。
イヤフォン/ヘッドフォン単体のほか、Bluetoothレシーバーとのセット、バランスケーブルのセットも用意。さらに「AMBEO Soundbar Mini/Plus」といったサウンドバー、ワイヤレスサブウーファー「AMBEO Sub」などもセール対象となっている。
対象製品と割引率(予定)は以下のとおり。なお、セール中の商品は、価格変更・売り切れになる可能性もある。ACCENTUM Wireless 32％ ACCENTUM Wireless＋BTD 600 38％ ACCENTUM Plus Wireless 36％ ACCENTUM Plus Wireless＋BTD 600 33％ ACCENTUM True Wireless 37％ ACCENTUM True Wireless＋BTD 600 40％ MOMENTUM 4 Wireless 28％ MOMENTUM 4 Wireless＋BTD 600 33％ MOMENTUM True Wireless 4 24％ MOMENTUM True Wireless 4＋BTD 600 31％ MOMENTUM Sport 51％ AMBEO Soundbar Mini 21％ AMBEO Soundbar Plus 22％ AMBEO Sub 18％ AMBEO Soundbar Plus＋AMBEO Sub 34％ HD 560S 31％ HD 560S＋バランスケーブル 45％ HD 800S 22％ HD 820 20％ IE 200 26％ IE 200＋バランスケーブル 46％ IE 200＋マイク付きケーブル 46％ IE 300 31％ IE 300＋バランスケーブル 40％ IE 300＋マイク付きケーブル 39％ IE 600 25％ ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください