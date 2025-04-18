日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円高の3万4510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41124.98円 ボリンジャーバンド3σ
39214.25円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38192.90円 200日移動平均
37628.93円 75日移動平均
37455.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37303.53円 ボリンジャーバンド1σ
35392.80円 25日移動平均
34510.00円 18日夜間取引終値
34377.60円 17日日経平均株価現物終値
34310.00円 一目均衡表・基準線
34278.00円 5日移動平均
33482.07円 ボリンジャーバンド-1σ
32965.00円 一目均衡表・転換線
31571.35円 ボリンジャーバンド2σ
29660.62円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41124.98円 ボリンジャーバンド3σ
39214.25円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38192.90円 200日移動平均
37628.93円 75日移動平均
37455.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37303.53円 ボリンジャーバンド1σ
35392.80円 25日移動平均
34510.00円 18日夜間取引終値
34377.60円 17日日経平均株価現物終値
34310.00円 一目均衡表・基準線
34278.00円 5日移動平均
33482.07円 ボリンジャーバンド-1σ
32965.00円 一目均衡表・転換線
31571.35円 ボリンジャーバンド2σ
29660.62円 ボリンジャーバンド3σ
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