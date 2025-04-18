　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円高の3万4510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41124.98円　　ボリンジャーバンド3σ
39214.25円　　ボリンジャーバンド2σ
38295.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38192.90円　　200日移動平均
37628.93円　　75日移動平均
37455.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37303.53円　　ボリンジャーバンド1σ
35392.80円　　25日移動平均
34510.00円　　18日夜間取引終値
34377.60円　　17日日経平均株価現物終値
34310.00円　　一目均衡表・基準線
34278.00円　　5日移動平均
33482.07円　　ボリンジャーバンド-1σ
32965.00円　　一目均衡表・転換線
31571.35円　　ボリンジャーバンド2σ
29660.62円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース