英語で「行けたら行くよ」は何て言う？ 「誘いを断らず保留にする」ときの英語表現

友人などから食事や遊びに誘われた際、行きたいけれど他の用事との兼ね合いで行けるか微妙だったり、あまり気が進まないけれどはっきり断りたくないときなどに「ちょっと調整してみます」「行けたら行きます」などと言うことがありますよね。これらは英語ではどのように言うのでしょうか? 今回は、誰かからの誘いに対して、すぐに答えられないときに役立つ英語表現を解説します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

誘いを保留にするときの英語表現

「行けたら行くよ」は、はっきり断らずやんわり保留にする便利な表現ですよね。英語でも似たようなニュアンスを伝えるフレーズがあります。いくつか覚えやすく使いやすいものを紹介します。

【1】 I’ll go if I can. 「行けたら行くよ」

【解説】「if I can(もし行けたら)」という英語を使ったシンプルな言い方です。前向きな意志は示しつつも、確約はせず柔らかく返事をしたいときに使えます。友人との約束など、カジュアルな場面でよく使われます。

【2】 I’ll try to make it. 「行けるようにしてみるよ」

【解説】「make it」は「間に合う」「参加する」という意味で、「try to make it」は「参加できるように頑張る」というニュアンスになります。行く気はあるけれど、予定が不確かで少し努力が必要なときに使われる表現です。

【3】I’ll see what I can do. 「ちょっと調整してみるよ」

【解説】このフレーズは「できることがあるか確認する」という意味で、やや曖昧ながらも前向きな姿勢を見せたいときに使える表現です。スケジュールや状況次第では行けるかも……と、やんわり保留したいときに便利です。

