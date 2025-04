英国の減量専門医が指摘。無理なく体重維持している人の秘密

糖尿病がここ20年で470万人に倍増。3人に2人は太り過ぎ、という状況になっている英国で、ベストセラーになっているダイエット本がある。それが 『英国の専門医が教える 減量の方程式』 (ダイヤモンド社)だ。

著者は、世界屈指の名門校インペリアル・カレッジ・ロンドンの減量専門医。本書は、英国を代表する減量クリニック「インペリアル・ウェイト・センター」で実践され、<平均16kg減>という驚くべき効果を上げた減量プログラム「フル・ダイエット」が元になっている。

著者は言う。

「毎年、減量や運動、睡眠、脳機能、行動変容などについて、新たな科学的発見が何千件もなされています。けれども、体重の問題で困っている大勢の人は、この価値ある新事実を知らされていません。最先端の革新的な発見は研究室や科学雑誌に留まり、それを最も知る必要がある人々のもとには届けられていないのです。この状況を変えるのが、本書です」

巷にダイエット本は無数にあるが、専門の医師による科学的なアプローチだからこその説得力が本書の強みだ。面倒なカロリー計算や、特別なダイエットフードは不要。食欲との戦いすらしなくていい。普通に生活しながら健康を取り戻し、自然に痩せることができるその仕組みを、ぜひ知ってほしい。

第1回では、満腹感と空腹感の関係、第2回では、「ぐっすり眠れば太らない」という科学的根拠についてお伝えした。

第3回は、無理なく体重管理できる人が実践していることを紹介する。

*以下、本書からの抜粋。

自分が望む体重で生活している人は、誰でもそれを維持するための「システム」を持っています。適正体重を維持するための日常的な行動やルーティンをごく自然に行っているため、それらに自覚的ではない人もいます。とはいえこうした「自然に」痩せている人の日常生活を観察すれば、彼らの「システム」がどんなものかを学ぶことができます。

この記事では、「自然に」痩せている人の 6つの秘密を見ていきます。これらを自分の生活に取り入れるかどうかを検討しながら読み進めてください。

毎日の食べ方のシンプルな基本

⚫︎秘密1

お腹が空いたら食べ、空腹が満たされたら食べるのをやめる

「自然に」痩せている人は、空腹・満腹の信号システムに同調しています。グレリンによる空腹信号が強いときに食べ、満腹のメッセージを受け取ると、まだ皿に食べ物が残っていても食べるのをやめるのです。本プログラムを実践すれば、あなたの空腹感と満腹感の信号システムは再び正常に動作するようになります。ただし最初のうちは、身体の声に耳を傾けるための意識的な努力や集中が必要です。それを続けていると、身体のメッセージがよく聞こえてくるようになります。次第に、「自然に」痩せている人のように、いつ食べ、いつやめるべきかがはっきりとわかるようになるでしょう。

⚫︎秘密2

ゆっくり食べる

「自然に」痩せている人は、ゆっくり食べます。その結果、満腹ホルモンのメッセージ をはっきりと感じられるようになります。痩せている人は一口が小さく、よく噛みなが らゆっくり食べているのを見かけたことがある人もいるのではないでしょうか。

あなたも、満腹感のメッセージを脳に最大限に伝えるために、ゆっくり食べることを 選択できます。カロリー制限ダイエットとは異なり、本プログラムは食べ物や食べることを楽しみます。ゆっくりと五感を使って一口ずつ味わって食べれば、食事はさらに楽しくなります。

⚫︎秘密3

たまにお腹が空いていても、それに耐えられる

「自然に」痩せている人は、食事のタイミングがないときや、適切な食べ物が手に入らないときは、空腹を我慢できます。このような状況に置かれたとき、とりあえず手に入るものを食べようとするのではなく、しばらくのあいだお腹を空かせたままで過ごすのです。これは、あなたにもできることです。

ただし本プログラムは、食事量を制限したり、意図的に空腹になったりはしません。そうではなく、プログラムが推奨する食べ物がすぐに手に入らないときは、プログラム非推奨の食べ物を口に入れて当面の空腹を解消しようとするのではなく、しばらくのあいだ、身体に備えられた燃料タンクからエネルギーを得ようとするのです。

たとえば、夕方、家に帰る途中でお腹が空いたとき、その空腹を紛らわすために近くで手に入るものを買って食べるのではなく、しばらくは我慢し、帰宅してからプログラムが推奨する美味しい食べ物を食べるようにします。

重要なのは、空腹を感じてもそれを満たせないカロリー制限ダイエットとは異なり、本プログラムでは、次に食事ができるようになったときに、推奨される食べ物で充分にお腹を満たせることです。空腹は、「常に緊急の注意を必要とするもの」から、「自分の味方として働いてくれる、単なる身体のメッセージ」に変わります。

⚫︎秘密4

「自然に」痩せているが、不健康な人もいる

見た目が痩せているからといって、健康だとは限りません。そのことを知っておくのは重要です。私の患者の中にも、超加工食品を食べ、運動をしていないにもかかわらず、太ってはいない「自然に」痩せている人を知っていると言う人がいます。たしかに、その人は痩せているかもしれません。しかし大事な情報が抜けています。その人は、健康なのでしょうか?

「隠れ肥満(TOFI/ Thin on the Outside, Fat on the Inside =見た目は痩せているが、内側には脂肪がある)」と呼ばれる人たちがいます。隠れ肥満とは、皮下脂肪(身体の大きさを変えるような脂肪)が少ないために痩せているように見える人のことを指します。

実際には外側からは見えない脂肪(内臓脂肪)が腹部や肝臓などの臓器に蓄積しています。内臓脂肪は、インスリン抵抗性や糖尿病、高血圧などの疾患と関連しています。

つまりこの秘密には注意が必要です。私たちが知りたいのは、「健康的に」痩せている人の秘密です。太ってはいないが、不健康なライフスタイルを選択している人を、手本にすべきではありません。残念ながら、一見すると痩せている人の身体の内側には、内臓脂肪が隠れているかもしれません。それは、肥満の時限爆弾なのです。

*編集部注/本書では、集中的な工業的加工を受けた食品を、超加工食品(Ultra-Processed Foods)としている。人工甘味料、香料、色素、増粘剤、膨張剤、乳化剤などを添加したものをさすが、エビデンスに関しては不明確な部分もある。

自分の内面を見つめてみる

⚫︎秘密5

ダイエットに挫折する人のように自暴自棄にならない

「自然に」痩せている人も、身体の声に耳を澄ませているにもかかわらず、ときどきタガが外れて、食べ過ぎたり、甘いものを食べたりすることはあります。ただし、その後ですぐにまたいつもの食生活に戻ることができます。私の患者の中には、同じようにタガが外れたとき、その勢いでやけ食いをしたり、元の食生活に戻ったりしてしまう人がいます。ちょっとした失敗が、「良い日」を「悪い日」に変えてしまい、それまで保ってきた健康的な食生活が台無しになってしまうのです。

本プログラムの中心にあるのは、「良い日か悪い日か」というダイエッターが陥りが ちな二者択一のマインドセットから離れて、食べることについての生涯続くしっかりと した考えを築くことです。私たちのグループでは、この考えを説明するために、米国大 学バスケットボール界屈指の名コーチであり、選手の考え方や態度に強い影響を与える言葉で知られるジョン・ウッデンの話をすることがあります。 「一日一日を自分の最高傑作にしよう」は、ウッデンの言葉の中でもとりわけ有名です。

ウッデンが言いたかったのは、今日取り組んでいることが何であれ、それに全力を尽 くして、自分の能力を最大限に発揮しよう、ということではないでしょうか。食事が計画通りにいかなかったとしても、その日を「悪い日」と切り捨てるのではなく、傑作の絵の中にもある、うまくいかなかった一筆という程度に見なせばいいのです。

少しだけうまくいかなかったからといって、絵を描くこと自体をやめてしまうのはもったいないことです。「自然に」痩せている人たちがそうするように、そのまま健康的な生活を続けられます。その日を、良い日として過ごせるのです。少々失敗しても、それでも今日を自分の最高傑作にすることは可能なのです。

⚫︎秘密6

内面的な充実感を味わっている

私の患者たちは、減量に成功し、「自然に」痩せている人のような生活を送れるようになったとき、幸せを感じるのは単に体重が減ったからではないことに気づきます。実際には、その逆です。つまり彼らを幸せにするのは、自分に価値を見出し、自分を大切にするという、新たに発見した健康的な心の持ち方なのです。減量は、その自然な結果にすぎません。

同様に、最も幸せを感じているプログラム参加者が、誰よりも減量に成功するケースが多く見られます。彼らは最終的な目標体重に達する前に、その過程にいる段階から充実した人生を送っているのです。あるプログラム参加者はまだ目標体重に達していませんが、シェトランド諸島で新しい生活を始めるという夢を叶えるのに躊躇はしませんでした。彼はプログラムツールを使うことで、仮の人生を生きるのではなく、今日幸せを手に入れるように生きるべきだと実感したのです。

あなたも、彼のように生きられます。プログラムが提供するアドバイスを実践し、今ここにいる自分自身を大切にしましょう。そうすることで内面的な充実感が得られ、それによって、より自然に減量が達成できるようになっていきます。

【第1回】満腹なのに痩せていく! 英国の減量専門医が検証、平均16キロ減の臨床結果とは