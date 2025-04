¼¡¤Î´¶À÷ÇúÈ¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡Ä¡ÖÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¡×¤òÃµµá¤¹¤ë²Ê³Ø¼Ô¤ÎËÁ¸±

忘れられない人物の訃報

2022年1月末、ニューヨークタイムズ紙の科学記者ジーナ・コラータさんが流した訃報に、「あっ」と思った。

ヨハン・ハルティンさん。97歳。

私にとっては馴染み深い名前だ。

やりとりしたのはメールだけ。しかも10年以上前に遡(さかのぼ)る。

それでも忘れられないのは、当時執筆していたサイエンス・ルポ『インフルエンザは征圧できるのか』(新潮社刊)に登場してもらった重要人物の一人だったからだ(この記事の配信に合わせ、今回、同書の中からハルティンさんが登場するパートを無料公開した。あわせてご覧いただきたい)。

正体不明の病原体

インフルエンザ・パンデミックの歴史を語るときには、なんといっても1918年のスペイン風邪インフルエンザが欠かせない。

「史上最悪の」と言われるように、当時、世界の犠牲者は2000万〜5000万人に上ったと推定される。特に、健康な若者が犠牲になったという。

その後も、1957年の「アジア風邪」、1968年の「香港風邪」と、20世紀のあいだに人類は複数のインフルエンザ・パンデミックを経験している。

その中にあって、スペイン風邪は特別だ。いったい、どんなウイルスが惨事を引き起こしたのか。当時は謎だった。

そもそも、ウイルスの存在が世界で最初に明らかになったのは1890年代である。

インフルエンザウイルスはまだ知られていない時代で、スペイン風邪の病原体は、正体がわからないまま季節性インフルエンザへと姿を変え、元のウイルスは姿を消してしまったのだ。

いったいどこからやってきたウイルスだったのか。なぜ、これほど病原性が強かったのか。

解析された遺伝子

長年の謎に果敢に取り組んだのが、米軍病理学研究所の分子病理学者ジェフリー・タウベンバーガーさんのチームだ。

1997年、タウベンバーガーさんら5人のチームは、サイエンス誌に「Initial genetic characterization of the 1918 "Spanish" influenza virus(「1918年スペイン風邪インフルエンザウイルス遺伝子の初期解析」https://www.science.org/doi/10.1126/science.275.5307.1793)と題した論文を発表した。

この論文でチームは、スペイン風邪ウイルスの遺伝子RNAを抽出したと報告していた。

消えたはずのウイルス遺伝子はどこにあったのか。タウベンバーガーさんたちが使ったのは当時、1918年9月26日にインフルエンザで死亡した軍人の肺組織のサンプルだった。

ただし、解析できたのはウイルス遺伝子の一部にすぎない。全体を解析するには、よりよいサンプルが必要だった。

この論文を読み、「自分ならよいサンプルが入手できる」と直感したのがハルティンさんだ。

これより半世紀前の1951年、ハルティンさんはスペイン風邪のウイルスを求め、アラスカの小さな村で共同墓地を発掘した。スペイン風邪で多くの犠牲者を出した村で、永久凍土に守られた状態のよい試料を探すことが目的だった。

詳しくは、今回公開した〈【1918年スペイン風邪】原因ウイルス解析のために、永久凍土に眠る犠牲者を掘り起こした〉に譲るが、当時の大胆な試みは失敗に終わった。

それから病理学者の道を歩み、すでに引退生活に入っていたハルティンさんをふたたび冒険に駆り立てたのが、タウベンバーガーさんらによるサイエンス誌の論文だった。

保存状態の良い遺体を掘り起こして

すぐにタウベンバーガーさんに連絡をしたハルティンさんは、「ぜひ試料が欲しい」という返事を得て、返信からわずか1週間でふたたびアラスカの同じ村ブレービク・ミッションへと出発した。

かつて大学院生だったハルティンさんは72歳になっていたが、スウェーデンの名家出身で生活にも余裕があり、アラスカへの旅を自前で決行したという。

村人たちから許可を得て、共同墓地をあらためて発掘し、こんどは、保存状態の良い女性の遺体から肺の組織を採取することに成功した。

この試料を手にしたタウベンバーガー・チームは、スペイン風邪ウイルスのヘマグルチニン(HA)遺伝子の解析に成功し、1999年にまず、PNAS(米国科学アカデミー紀要)に「Origin and evolution of the 1918 “Spanish” influenza virus hemagglutinin gene(「1918年スペイン風邪ウイルスのヘマグルチニン遺伝子の起源と進化」https://www.pnas.org/content/96/4/1651)として発表した。

この論文には、共著者としてハルティンさんも名を連ねている。

ちなみに、ヘマグルチニン(HA)は、ウイルスが細胞に感染するときに欠かせないウイルス表面の突起状のタンパク質だ。

2000年には、HAと並んでウイルスが感染する際に重要な役割を果たすノイラミニダーゼ(NA)遺伝子を解析した。

そして2005年、8本あるインフルエンザウイルス遺伝子のすべての解読を終えてネイチャー誌に公表した(「Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes[1918年スペイン風邪ウイルスのポリメラーゼ遺伝子の特徴)」https://www.nature.com/articles/nature04230])。

長い道のりだったが、ハルティンさんのちょっときわどい冒険抜きには、達し得なかった成果だ。

だが、研究者の冒険はここにとどまらなかった。解読された遺伝情報を元に、スペイン風邪ウイルスを再構築、すなわち「復活」させたのである。

なぜ、わざわざ危険なウイルスを復活させる必要があったかのか?

次なるパンデミックに備えて

危険なウイルスを復活させた理由は、遺伝情報を見ただけではその人がどういう人物かわからないのと同じように、ウイルスの遺伝情報だけではその正体がわからないことがあるからだ。

ウイルスが復元できれば、細胞や動物を使った感染実験が可能になる。遺伝子組み換えウイルスを作ることもでき、どの遺伝子が感染性や病原性を左右しているのかがわかるはずだ。

それがひいては、「次のパンデミック」に備えることにもつながる。

ウイルス復元の任務を負ったのは、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)の微生物学者、テレンス・タンペイさんだった。

スペイン風邪インフルエンザのウイルスを現代に蘇らせることには、大きなリスクをともなう。万が一にも漏洩してしまったら、ふたたびパンデミックが起きかねないからだ。

このため、ウイルスの再構築に携わるのはタンペイさん1人に限定された。ウイルスを封じ込めるバイオセイフティーレベル3(BSL3)の施設を使い、抗インフルエンザ薬を予防的に飲み、万一、感染したら隔離される手はずだった。タンペイさんは、当時のようすをCDCのインタビューで語っている(https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-commemoration/special-features/ask-a-scientist-terrence-tumpey.htm)。

結果的に事故は発生せず、スペイン風邪のウイルスは培養細胞の中に蘇った(https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.1119392)。

リバース・ジェネティクスとは何か

このときに使われた技術が、遺伝子からインフルエンザウイルスを構築する「リバース・ジェネティクス」だ。

この技術は、1999年に米・ウィスコンシン大学で研究していたウイルス学者、河岡義裕さんのチームが世界で最初に開発したものだ。

河岡さん自身もその後、リバース・ジェネティクスを使ってスペイン風邪ウイルスを復活させている(講談社ブルーバックス『インフルエンザ パンデミック──新型ウイルスの謎に迫る』参照)。

タンペイさんらによるスペイン風邪インフルエンザの研究からは、2つの遺伝子がウイルスの複製の速さと病原性の強さに重要な役割を担ったことがわかった。ヘマグルチニン遺伝子とポリメラーゼの遺伝子だ。

ただし、これだけがスペイン風邪の凶悪性を決定づけたわけではない。河岡さんらも、病原性の高さに関わる他の遺伝子を突き止めている。

結局、8種類のウイルス遺伝子が関係しあって強毒のウイルスが誕生したと考えるのが妥当なのだろう。

いまだウイルスは「わからないこと」だらけ

スペイン風邪から100年以上を経て、ウイルスに対する理解は格段に進んだ。

この間に、前述の1957年のアジア風邪と1968年の香港風邪に加えて、2009年の豚由来インフルエンザと、インフルエンザパンデミックは複数回、起きている。

だが、いずれも、スペイン風邪ほどの被害をもたらすことはなかった。

緊張感がゆるんでいたところへ出現したのが、新型コロナウイルス「SARS-CoV-2」だ。

100年前とは違い、今ではワクチンも、抗ウイルス剤も、ウイルス遺伝子を検出するPCRも、当たり前のように存在している。

スペイン風邪ウイルスの復元に使われたリバース・ジェネティクスも、ウイルス研究やワクチン開発に欠かせないものとなった。

こうした知識や技術は、現在の新型コロナ・パンデミックの対策にも、さまざまに応用されている。

それでも、新型コロナに世界はここまで翻弄され続けている。ウイルスはまだ、わからないことだらけというのが実感だ。

「新型コロナの変異は不連続で、インフルエンザなら数十年に1回起きるような変異を数ヵ月おきに繰り返しているようなもの」と専門家は指摘していた。(https://mainichi.jp/articles/20220219/ddm/002/070/033000c)。

現在のオミクロン株も、次々と多くの子孫株に枝分かれしている。

新型コロナウイルスの流行が落ち着きを見せるまでには数年かかる、というのが専門家の見方だ。

そして、新型コロナに目を奪われている今この瞬間にも、次のインフルエンザ・パンデミックの種がどこかで芽吹いているのかもしれない。

