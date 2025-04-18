¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢º£¤è¤êÂÎ½Å¤¬25¥¥íÂ¿¤«¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¹ðÇò¡¡2½µ´Ö¤Ç10¥¥íÁé¤»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø
¡¡²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬¡¢¤¤ç¤¦18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Î¡È¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¡É¤È¥³¥é¥Ü¡ª
¡¡ºòÇ¯Ëö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤Î¼ã¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¿·ÉÍ¡£Éã¤Ï±é²Î²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â¹»¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÄø¤Î¶¯¹ë¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÖÌîµå¤Î¤Û¤«¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï²Î¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤¬ÂçÈ¿ÂÐ¤·¡ÖÂç³Ø4Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤À¤á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤ÏÆüËÜÃË»ùÉ÷¤Î±é²Î²Î¼ê¤òÍýÁÛ¤Ë¤·¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤Ë¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ¤Ä¤¤Ç¸½ºß¤è¤ê25¥¥í¤âÂÎ½Å¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á»öÌ³½ê¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¡ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤°ìÇ°È¯µ¯¡¢2½µ´Ö¤Ç10¥¥íÁé¤»¤½¤Îº¬À¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤«¤é¤Î¼ê»æ¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Î¡È¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¡É¤È¥³¥é¥Ü¡ª
¡¡ºòÇ¯Ëö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤Î¼ã¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¿·ÉÍ¡£Éã¤Ï±é²Î²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â¹»¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÄø¤Î¶¯¹ë¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÖÌîµå¤Î¤Û¤«¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï²Î¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£