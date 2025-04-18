¸ÓÅÄ»ö·ï¤ÎÊÛ¸îÃÄ»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¹Ö±é¡¢ÑÍºáËÉ»ß¤Ø¡ÖÁÜººÏ¿²è¤ÈºÆ¿³Ë¡²þÀµ¤ò¡×
¡¡1966Ç¯¤ÎÀÅ²¬¸©°ì²È4¿Í»¦³²»ö·ï¤Ç»à·º¤È¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯10·î¤ËºÆ¿³Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤ÎÊÛ¸îÃÄ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¾®Àî½¨À¤ÊÛ¸î»Î¤¬¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤ÎÊ¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ´Û¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ÚµòÙÔÂ¤¡Ê¤Í¤Ä¤¾¤¦¡Ë¤Ê¤ÉÁÜººµ¡´Ø¤Î¸Î°Õ¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤¬Â¿¿ô¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÁÜºº¤ÎÁ´²áÄøÏ¿²è¤ä¡¢ºÆ¿³Ë¡¡Ê·º»öÁÊ¾ÙË¡¤ÎºÆ¿³µ¬Äê¡Ë²þÀµ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®ÀîÊÛ¸î»Î¤ÏÈÈ¹ÔÃå°á¤È¤µ¤ì¤¿¡Ö5ÅÀ¤Î°áÎà¡×¤Ê¤É¤Î¾Úµò¤ò¡ÖÁÜººµ¡´Ø¤ÎÙÔÂ¤¡×¤È¤·¤¿ÀÅ²¬ÃÏºÛ¤ÎºÆ¿³ÌµºáÈ½·è¤ò¡ÖÅöÁ³¤Î·ëÏÀ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁÜººµ¡´Ø¤ÎÂ¾¤ÎÂ¿¿ô¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡ÖÁÜºº¤¬¸¡¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ÑÍºá¤Î¸¶°ø¡£¥Ó¥Ç¥ª¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÍ¸ú¤ÊÂÐºö¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¡¡Ìµºá¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿5ÅÀ¤Î°áÎà¤Î¥«¥é¡¼¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬2010Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖºÆ¿³Ë¡²þÀµ¤Ç¤Ï¾Úµò³«¼¨¡Ê¤ÎµÁÌ³²½¡Ë¤¬ÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡14Ç¯¤ÎºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤Ø¤Î¸¡»¡´±¤Î¹³¹ð¤Ç¡Ö¡Ê23Ç¯¤ÎºÆ¿³³«»Ï³ÎÄê¤Þ¤Ç¡Ë9Ç¯´Ö¡¢ÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡Ö¸¡»¡´±¤Î¹³¹ð¶Ø»ß¤â¡¢ºÆ¿³Ë¡²þÀµ¤ÇÂç¤¤¯ÁÊ¤¨¤ë¤Ù¤ÏÀÅÀ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹Ö±é¤Ï3·î20Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢Ê¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Î¼çºÅ¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÌó80¿Í¤¬Ä°¹Ö¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÅòÇ·Á°È¬½£¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
À¸²Ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ê©ÃÅ,
°ÖÎîº×,
°ËÅì»Ô,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
³¤,
ºë¶Ì,
ºßÂð°åÎÅ