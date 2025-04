フィギュアスケート国別対抗戦

フィギュアスケートの国別対抗戦が17日、東京体育館で開幕した。トップスケーターの演技はもちろん、注目を集めるのが国柄が表れるキスアンドクライの様子。イタリア代表が次々に繰り出した“こだわり”には「イタリア人主張つよいwww」「いくつパターンを準備してるの?」「いかにもで微笑ましい」と日本のファンも笑いを誘われていた。

譲れない主張を用意していた。アイスダンスのシャルレーヌ・ギニャール、マルコ・ファブリ組が手にしたのは顔よりも倍以上大きな特大ピザのボード。裏返してカメラに見せると、そこには「The Italian Way(イタリアのやり方)」として、英語でメッセージが書かれていた。

1つは「NEVER EVER PUT PINEAPPLE ON PIZZA(絶対に、何があってもピザにパイナップルは載せるな)」。もう1つは「PARMIGIANA IS MADE WITH EGGPLANTS(パルミジャーナは茄子で作るもの)」と記されている。続けて男子シングルのダニエル・グラスルは「NEVER PUT KETCHUP ON SPAGHETTI(スパゲッティには絶対ケチャップ禁止)」と書かれたボードを掲げた。

同じく男子シングルのニコライ・メモラもコーヒーカップを模したボードを裏返し、「NO CAPPUCCINO AFTER 11AM(カプチーノは午前11時以降には飲まない)」というメッセージを発した。こだわりの強い主張の連続に、X上の日本人ファンは笑いを誘われたようなコメントを残した。

「ピザにパイナップル否定派のイタリア面白すぎる」

「そうよねピザにパイナップルはダメよねw」

「イタリアチームのお料理についての一言がスパゲッティにケチャップ使うなとか、いかにもで微笑ましい」

「カプチーノを11時以降飲まないのがイタリア流なのねー」

「イタリア人主張つよいwww」

「カプチーノを11時以降飲むなw イタリアいくつパターンを準備してるの?」

「何種類あるんだ」

「午後じゃなくて11時でもうだめなの!?」

他国の文化に触れられるのも国別対抗戦の魅力。初日を終え、イタリアは30ポイントで4位につけている。首位は52ポイントの米国。日本は44ポイントで2位につけている。



(THE ANSWER編集部)