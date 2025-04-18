マンチェスター・Uvsリヨン スタメン発表
[4.17 EL準々決勝第2戦](オールド トラフォード)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 23 ルーク・ショー
DF 41 ハリー・アマス
DF 80 J. Kamason
DF 87 G. Kukonki
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 37 コビー・メイヌー
MF 64 J. Moorhouse
監督
ルベン・アモリム
[リヨン]
先発
GK 23 ルーカス・ペリ
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 22 クリントン・マタ
DF 98 エインズリー・メイトランド・ナイルズ
MF 4 ポール・アクオク
MF 7 ジョルダン・ベレトゥ
MF 8 コランタン・トリッソ
MF 32 ティアゴ・アルマダ
FW 18 ラヤン・シェルキ
FW 69 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 40 レミ・デカン
GK 50 L. Diarra
DF 16 アブネル・ビニシウス
DF 20 サエル クンベディ
DF 27 ワルメド オマリ
DF 55 ドゥイェ チャレタ=ツァル
MF 15 タナー・テスマン
MF 31 ネマニャ・マティッチ
FW 10 アレクサンドル・ラカゼット
FW 11 マリック・フォファナ
監督
パウロ・フォンセカ
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 23 ルーク・ショー
DF 41 ハリー・アマス
DF 80 J. Kamason
DF 87 G. Kukonki
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 37 コビー・メイヌー
MF 64 J. Moorhouse
監督
ルベン・アモリム
[リヨン]
先発
GK 23 ルーカス・ペリ
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 22 クリントン・マタ
DF 98 エインズリー・メイトランド・ナイルズ
MF 4 ポール・アクオク
MF 7 ジョルダン・ベレトゥ
MF 8 コランタン・トリッソ
MF 32 ティアゴ・アルマダ
FW 18 ラヤン・シェルキ
FW 69 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 40 レミ・デカン
GK 50 L. Diarra
DF 16 アブネル・ビニシウス
DF 20 サエル クンベディ
DF 27 ワルメド オマリ
DF 55 ドゥイェ チャレタ=ツァル
MF 15 タナー・テスマン
MF 31 ネマニャ・マティッチ
FW 10 アレクサンドル・ラカゼット
FW 11 マリック・フォファナ
監督
パウロ・フォンセカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります