【RZ-009 コマンドウルフAC&LC マーキングプラスVer.】 4月18日 発売 価格:7,700円 【EHI-7 レドラー ゼネバス帝国仕様】 4月18日 発売 価格:6,600円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-009 コマンドウルフAC&LC マーキングプラスVer.」及び「EHI-7 レドラー ゼネバス帝国仕様」を4月18日に発売する。価格は「RZ-009 コマンドウルフAC&LC マーキングプラスVer.」が7,700円、「EHI-7 レドラー ゼネバス帝国仕様」が6,600円。

本商品は、プラモデルシリーズ「HIGHEND MASTER MODEL(HMM)」より、抜群の追跡能力を持つハンター「コマンドウルフ」と、帝国軍のドラゴン型ゾイド「レドラー」を立体化したもの。

「RZ-009 コマンドウルフAC&LC マーキングプラスVer.」

過去に発売した「RHI-3 コマンドウルフ リパッケージ版」より新規デカールを追加して登場。リパッケージ版と同じく2種類の強化バリエーションパーツが同梱している。

50mm対ゾイド2連ビーム砲座に加え、ロングレンジライフルとAZ2連装250mmロングレンジキャノンが付属。アシスタンスブースター、小型ガトリングガン、小型2連衝撃砲と合わせて組み換えを楽しむことができる。

ボーナスパーツとして、頭部コックピット他のクリアーパーツはクリアーオレンジ、スモーク成型に加え無色クリアー成型のものと、レドラーと同じ関節キャップが必要数付属し、好みで取り付けが可能となっている。

「EHI-7 レドラー ゼネバス帝国仕様」

赤を基調としたスタイリッシュな見た目に、豊富な可動ギミックを搭載。馴染みあるポーズだけでなく頭部尾部そして脚部を可動させることで様々なポージングができる。

「引込式切断翼」は尾部の可動を阻害することなく展開させることが可能となっている。

頭部のコックピットは、ハッチが開閉し、付属の一般パイロットフィギュアを搭乗させることが可能。また、各種エンブレムやコーションマークを盛り込んだデカールが付属し、ユーザー好みに貼り付けることができる。

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

※発売日は流通により前後する場合があります。