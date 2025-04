【VSR-ONE ゴールドエディション】 4月18日 発売 価格:40,480円

東京マルイは、ボルトアクションエアーライフル「VSR-ONE ゴールドエディション」を4月18日に発売する。価格は40,480円。

同社のボルトアクションエアーライフル「VSR-ONE」シリーズに新色のブラック&ゴールドが登場。マズル部やボルト、トリガー、ストックなど、各所にゴールドのパーツが採用されている。

「VSR-ONE」シリーズは、信頼性の高いVSR-10のメカをベースにM-LOKレイルシステムやQDホールを採用したシャーシ、オープンサイト付きのマウントレイルなどを取り付けることで拡張性を高めたモデル。大型ボルトハンドルやM4タイプのピストルグリップなど各部も近代化されている。

ボルトを引いて戻すことで次弾を装填。一連の動作からスナイパーの緊迫感や臨場感を感じることができる。また、大型のボルトハンドルを採用したことで、素早いコッキングが可能になっている。

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。