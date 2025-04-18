【Amazonセール】DJIのドローン「Mini 4 Pro」がセール中！ 広角レンズや交換用プロペラとのセットがお買い得
【「Mini 4 Pro」セール】 実施期間：5月1日まで
Amazonにて、DJIのドローン「Mini 4 Pro」がセール対象となっている。セール期間は5月1日まで。購入時はセール価格かどうかを確認してから購入してほしい。
今回セール対象となっているのは「Mini 4 Pro」の広角レンズ＋1年保証セットが111,650円、コンボ＋プロペラ＋1年保証セットが155,430円、コンボ＋1年保証セットが154,220円、コンボ＋2年保証セットが161,590円となっている。コンボセットには2つの追加バッテリーが付属する。
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