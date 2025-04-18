【Amazonセール】CorsairやSeagateのPS5対応M.2 SSDが最大42オフのセール中！
【Amazon M.2 SSDセール】 実施期間：5月1日まで
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Amazonにて、CorsairとSeagateが販売するPS5対応M.2 SSDがセール対象となっている。セール期間は5月1日まで。購入時はセール価格かどうかを確認してから購入してほしい。
MP600 PRO Low Profileシリーズ 2TBモデル
ヒートシンクを備えたPCIe 4.0 x4とNVMeに対応したSSD。容量は2TBで、最大7,100MBのデータ転送が可能。セール中の価格は23,369円。
MP600 ELITE 2TB
ヒートシンクを備えPCIe 4.0 x4とNVMeに対応したSSD。容量は2TBで、最大7,000MBのデータ転送が可能。セール中の価格は22,969円。
FireCuda 530R
Seagate製、最大7,400MBのデータ転送が可能なM.2 SSDで、データ容量は2TB。ヒートシンクは付属していない。セール中の価格は28,162円。
FireCuda 530R 1TB
Seagate製、最大7,400MBのデータ転送が可能なM.2 SSDで、データ容量は1TB。ヒートシンクは付属していない。セール中の価格は15,283円。
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