【「名 探偵 コナン」107巻】 4月18日 発売 価格:594円 【「名 探偵 コナン」107巻 特装版】 4月18日 発売 価格:1,870円

「名探偵コナン」107巻 特装版

小学館は、マンガ「名探偵コナン」の107巻を4月18日に発売する。価格は594円。また、同日には劇場版ティザーアクリルスタンド付き特装版も1,870円で発売される。

「名探偵コナン」107巻

本作は青山剛昌氏が「週刊少年サンデー」で連載している作品。同日には劇場版最新作「名探偵コナン 隻眼の残像」が公開される。

107巻は「名探偵コナン 隻眼の残像」にも登場する長野県警や、警察学校の同期5人組が活躍する巻となっている。

また特装版はアナザーカバー仕様で、長野県警が表紙に登場。付録は「名探偵コナン 隻眼の残像」のティザービジュアルを持ち歩きしやすいアクリルスタンドにしたもので、ここでしか見られない青山氏の描き下ろしスペシャルコメントが入っている。

【「名 探偵 コナン」107巻あらすじ】

長野県警、警察学校、明かされる思い出――

公園の水道を壊してしまった幼少期の新一と蘭。

そこで助けてくれたのは、警察学校の5人組だった――

長野県警本部を訪れることになった少年探偵団。

しかし「コンパス探偵団」と名乗る

配信者の不審火騒動に巻き込まれて……

