【「聖なる乙女と秘めごとを」4巻】 4月18日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「聖なる乙女と秘めごとを」の4巻を4月18日に発売する。価格は792円。

本作は閃凡人氏が「ヤンマガWeb」で連載している作品。ある日、異世界に転移した主人公・イツキが、女神に仕えるシスターたちに性教育の実技指導を行なっていく。

4巻ではイツキと男女の契りを交わしたタリアが「イツキの恋人を目指す」と告げる一方、ルピナもとある“課題”によってイツキのことを意識しはじめる。

表紙はルピナが飾っており、オマケとしてローズの秘めごとが描き下ろし8ページで収録されている。

【「聖なる乙女と秘めごとを」4巻あらすじ】

「もしや、三角関係ってやつかも…!」

「男女の契り」を交わした賢者・日下イツキとタリア。

今まで抱えてきた気持ちから解放されたタリアは、

皆の前で「イツキの恋人を目指す」と告げる。

そんなタリアの発言がきになっていたルピナも、

ある「課題」を受けイツキのことを意識し始めていき――?

禁断の秘めごと――聖女達と恋を知る――。

