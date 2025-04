【「甲化人間」1巻】 4月18日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「甲化人間」の1巻を4月18日に発売する。価格は792円。

本作はハヤシロウ氏による近未来SFバトルアクション。2024年12月より「ヤンマガWeb」で連載が始まった。

物語の舞台は、脳を機械の器に移し替え、第二の人生を謳歌するという“甲化”が一般的になっている近未来社会。その常識を受け入れられずにいた女子高生のマコトは、甲化へのレジスタンス活動を行う女性と出会い、衝撃の事実を知らされる。

【「甲化人間」1巻あらすじ】

「お前も学校出たら甲化するんだぞ」──脳を機械の器に移し替え、第二の人生を謳歌する“甲化”。周りがどんどん甲化していく中、女子高生のマコトはどうしてもその状況を受け入れられずにいた。しかしそんなマコトのもとに、甲化へのレジスタンス活動を行う女性が現れ……!? そして彼女が口にした衝撃の事実とは──。信じていた日常が崩壊する、近未来SFバトルアクション!

