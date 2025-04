温浴施設利用後にセラムをつけて、心も肌もととのえる新習慣！OCHER「OCHER THE SERUM(オーカー ザ セラム)」

「OCHER(オーカー)」は、4月19日(土)から5月18日(日)の期間限定で、全国51施設の温浴施設(サウナ・銭湯)にオールインワンセラム「OCHER THE SERUM(オーカー ザ セラム)」のテスターを設置し、温浴施設利用後にセラムをつけて、心も肌もととのえる新習慣を提案します。

OCHER「OCHER THE SERUM(オーカー ザ セラム)」

容量 :50mL

発売日:2025年3月21日(金)

価格 :単品購入4,270円(税込・送料別)、定期購入3,960円(税込)

近年は「サウナブーム」と呼ばれるほどサウナ利用者が増えており、銭湯やサウナ施設、スーパー銭湯などの温浴業界を超え、家庭用サウナやサウナ用グッズ、美容、アパレルなど様々な分野へと広がりをみせています。

特に30代男性は40.3%が月に1回以上温浴施設を利用しており、この年齢層が最も頻繁に温浴施設を利用しています*1。

一方でオーカーは独自の調査から30代以降の男性が温浴施設利用後、約7割の男性がスキンケアを何もしていない*3ことを発見しました。

温浴後のスキンケア調査

温浴施設利用調査

オーカーが展開するオールインワンセラム「OCHER THE SERUM」は、独自開発をした、内側から潤いとハリを与える「ナノプロテインカプセル(TM)」によって、乾燥しやすい温浴施設後の男性の肌をうるおいのあるセミマット肌*2へと導きます。

1本で簡単に本格スキンケアができる本製品により、温浴施設を楽しみながら手軽に肌もととのえる男性のスキンケア習慣を応援したい、という想いから、今回温浴・サウナ施設に「OCHER THE SERUM」を設置する運びとなりました。

現在「OCHER THE SERUM」はオンライン展開のみのため、この機会にぜひお試しください。

*1 (出典)株式会社プラネット『Fromプラネット』第157号「銭湯・スパに関する意識調査」より

*2 水分量が35-50%、油分量が20-30%のテカリや皮脂が目立たず適度なつやがあり最も良い印象を抱く肌状態をオーカーではセミマット肌と定義

*3 (出典)株式会社オーカー実施、株式会社マクロミル「ミルトーク」による2025年4月アンケート調査結果(N109名)

【入浴と肌の関係】

入浴による皮膚の変化

<参考>お風呂上がりの過乾燥現象*

入浴は、肌を洗浄し清潔にすることに加えて、身体を温めることで、肌の代謝も良くなります。

しかし浴室を出ると急激なスピードで乾燥が始まり、やがて入浴前よりも水分量が低くなる過乾燥の状態に陥ります。

これは皮脂やNMF(天然保湿因子)、角層細胞間脂質といった、本来肌に備わっている保湿物質が一時的に流出し、肌の水分を保てなくなることが原因で起こります。

こうした急激な過乾燥による肌へのダメージを防ぐためには、お風呂上がりの保湿ケアが重要です。

*(出典)「入浴の事典」(東京堂出版)

谷川 知子先生 TANIKAWA TOMOKO

皮膚科・形成外科・美容外科の専門医として患者一人ひとりに寄り添った治療を提供する肌のプロフェッショナル。

日本形成外科学会専門医/日本抗加齢学会専門医/美容外科学会JSAS専門医。

MAクリニック心斎橋院長を経て、べる皮ふ科形成外科開業。

【「OCHER THE SERUM」テスター設置/デジタルサイネージ広告について】

■実施施設

・東京都 :妙法湯、巣鴨湯、平和湯、えごた湯、第三玉の湯、前田湯、

ニコニコ湯、健康ランド末広湯、蒲田温泉、宮城湯、第一金乗湯、

ふくの湯、府中湯楽館 桜湯、立川湯屋敷 梅の湯、久が原湯、

第二栗の湯、大森湯、みどり湯、神田湯、改正湯、第一相模湯、

重の湯、天徳泉、第二寿湯、梅の湯、辰巳湯、中延温泉 松の湯、

天狗湯、宝来湯、中の湯、仁岸湯、薬師湯、練馬湯遊邸 松の湯

・神奈川県:サウナゆげ蔵、亀遊館、ヨコヤマ・ユーランド鶴見、寿恵弘湯

・埼玉県 :あづま湯

・千葉県 :平和湯ランド

・愛知県 :ぽかぽか温泉新守山乃湯、白山温泉、長喜温泉、萩の湯、

池須温泉、平田温泉、八千代湯、清水温泉、春日井温泉、

比良温泉、大幸温泉、大黒湯

■期間

2025年4月19日(土)〜2025年5月18日(日)

■内容

(1)「OCHER THE SERUM」のテスター設置

(2)ブランド「OCHER」、オールインワンセラム「OCHER THE SERUM」に関する広告の配信

*施設都合や状況によりテスターがない場合があります。

イメージ

使用イメージ

【「OCHER(オーカー)」について】

OCHER

男性のスキンケア改革を目指すメンズスキンケアブランド

男性の肌とライフスタイルに徹底的にフォーカスしたプロダクト

・男性の肌を科学する

男性の肌を徹底的に研究。

男性特有の肌構造や肌悩みに合わせた成分を厳選配合したオールインワンセラムを展開。

単にいいものを作るだけでなく、つづけやすく、使いやすい、男性のライフスタイルやニーズに徹底的にあわせたプロダクトづくりで、男性のスキンケアをより身近で、親しみのあるものへと広げていく世界を目指します。

・カルチャーを重んじる知的で都会派の洗目指す本格練された世界観

ブランド名は太古の戦士たちが初めて化粧として使用した顔料の黄土(オーカー)に由来。

歴史的な背景やそこから裏打ちされたアートを重んじ、男性の色気=知性ととらえ、知的なアートやカルチャーを感じ取れるブランド体験を展開。

■商品詳細

オーカー ザ セラム

