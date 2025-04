デビューライブは6月7日！ヤングオイスター「SUPER CHUNK」出演

2025年6月7日(土)に北海道・函館のCLUB cocoaで開催されるイベント「SUPER CHUNK」にて、異端のロックバンド《ヤングオイスター》がデビューライブを行います。

ヤングオイスター「SUPER CHUNK」デビューライブ

SUPER CHUNK

会場:函館 CLUB cocoa

日時:2025年6月7日(土)

開場13:00 / 開演13:30 ※予定

予約 2,000円 / 当日 2,500円(+1ドリンク)

出演:ヤングオイスター / 他多数出演

【デビューライブは6月7日「SUPER CHUNK」@函館CLUB cocoa!】

2025年6月7日(土)、北海道・函館を舞台に、ロックシーンに新たな衝撃が走る。

結成間もない異端のロックバンド《ヤングオイスター》が、イベント「SUPER CHUNK」にて正式デビューを果たします。

開場は13:00、開演は13:30(予定)。函館CLUB cocoaが、激情と繊細さが交差する音の渦に包まれます。

出演にはヤングオイスターをはじめ、注目のアーティストたちがラインナップ。

前売2,000円、当日2,500円+1Dという破格のプライスです。

【ヤングオイスター メンバー紹介】

Vo. てんてん:繊細で爆発力のある声を持ち、まるで日常のなかの“叫び”を音にするフロントマン。

Gt. うめP:ノイジーでありながらも計算されたコード感。感情を爆発させるプレイが武器。

Ba. けた:太くて生々しいベースラインがバンド全体の“芯”を担う。静かな熱量が漂う。

Dr. tetta:スリリングで感情的なドラミングが特徴。爆発力と緻密さをあわせ持つリズム番長。

メンバー写真

【感情をえぐる“詩”、しみ込む“旋律” ― 話題曲「恋しくて」が放つ、未熟さゆえのリアル】

「恋しくて / ヤングオイスター」

各種音楽サイトにて全世界配信中

https://linkco.re/csr8QVpN

彼らの初の配信曲となる「恋しくて」は、すでにX(旧Twitter)上でじわじわと共感を集めつつあります。

煌めく青春の片鱗と、報われない愛の切なさ。「嬉しくなんかないよ 本当さ」という冒頭の一行がすべてを物語るように、この曲には、器用になれない若さの“痛み”と“やさしさ”が詰まっています。

甘えたいのにうまく甘えられず、「青二歳」と笑われることを恐れながらも、それでも誰かを「恋しくて」仕方がない――そんな未完成な感情を、まるで夕立のようなバンドサウンドに乗せて歌い上げます。

「離れない 離れたくない 離れない」という直球の言葉が繰り返される中で、感情のピークが爆発的に押し寄せる構成はまさに圧巻です。

