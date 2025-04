【アンサー:Switch2用アクセサリー】 6月5日 発売予定

アンサーは、Nintendo Switch 2用のゲームアクセサリー全10種類を6月5日に発売する。4月18日よりアンサーの公式オンラインストアにて先行して周辺機器の予約受付を開始する。

ラインナップには液晶保護フィルムをはじめ、セミハードケース、ジェイコン用シリコンプロテクトなどが登場。カラーバリエーションも展開される。

Switch2 用 液晶保護フィルム 自己吸着

価格:748円

Switch2 用 液晶保護フィルム キズ修復

価格:968円

Switch2 用 超硬質10H ガラスフィルム ブルーライトカット

価格:1,518円

Switch2 用 ドックin クリアプロテクト

価格:1,738円

Switch2 用 セミハードケース スリム

価格:各1,848円

Switch2 ジョイコン用 シリコンプロテクト

価格:各1,078円

Switch2 ジョイコン用 プレイアップボタンセット

価格:各968円

Switch2 プロコン用 シリコンプロテクト

価格:各1,408円

Switch2 用 マグネットカードケース

価格:1,298円

Switch2 用 USB Type-C ストロングケーブル 2m(ブラック/レッド)

価格:1,518円

Copyright (C) 2014 Answer inc. All Rights Reserved.

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。「Switch」「Switch2」「Switch Lite」「ドック」「Joy-Con」「Joy-Con2」「Pro コントローラー」は任天堂株式会社の登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。