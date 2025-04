ヨガスタジオの生徒募集などの広告を簡単作成！チョークデジタル「YOGA CHALKSMAKO(ヨガスマコ)」

チョークデジタルは、ヨガインストラクター向けに、生成AIやテンプレートを活用して広告やお知らせを簡単に作成・配信できる新しいアプリ「YOGA CHALKSMAKO(ヨガスマコ)」のベータ版を、2025年4月18日(金)に公開します。

これによって、ヨガインストラクターは、ヨガスタジオの生徒募集やイベントのお知らせ、広告が簡単にできるようになります。

チョークデジタル「YOGA CHALKSMAKO(ヨガスマコ)」

公開日:2025年4月18日(金)

料金 : バナー・動画配信ともに5,000円・10,000円・30,000円の3種類

配信回数 : バナー 料金に応じて5,000回・10,000回・30,000回

動画 料金に応じて500回・1,000回・3,000回

今回のベータ版の公開を通じて、早期のユーザーからの意見を募り、機能向上を図る予定です。

■背景

YOGA CHALKSMAKO(ヨガスマコ)は、ヨガインストラクター向けに企画された広告作成・配信アプリです。

日本では、美容や健康に対する意識が高い層を中心にヨガやピラティスなど健康やウェルネスを学ぶ人々が増え、ヨガインストラクター数は約30,000人いると言われています。

(業界マーケティングデータより同社推計)

そんな中、ヨガインストラクターは、ヨガクラスの生徒募集やイベント開催時の集客が大きな課題となっていました。

そこで、ヨガのインストラクターが簡単・便利に、デジタルマーケティングと米国発の最先端テクノロジーを使って、イベント告知をすることを目的にYOGA CHALKSMAKO(ヨガスマコ)を企画して開発を行いました。

本アプリは、ヨガインストラクター向けの専用テンプレートと生成AIを活用し、専門知識がなくても簡単な操作で効果的な広告を作成・配信できるため、集客やイベント告知を効率的に行うことが可能になります。

■サービスの特徴

1. 生成AIでバナーを作成・広告配信が可能

最新の生成AIを活用し、簡単な操作でバナー広告を作成・配信できます。

デザインスキルがなくても、画像やテキストを入力するだけで、最適な広告を作成できます。

2. テンプレートを活用して簡単にデザイン作成

豊富なテンプレートで魅力的な広告を作成できます。

ヨガクラスの生徒募集やヨガイベントの告知など、目的に応じたデザインがすぐに完成し、時間をかけずに広告制作が可能です。

3. 動画バナー広告も簡単作成・配信可能

静止画だけでなく、15秒の動画バナー広告も手軽に配信できます。

お持ちの動画をアップロードするだけで、視覚的に魅力的な告知が可能になり、より多くのユーザーの目を引くことができます。

4. 地図で配信エリアを細かく設定可能

広告の配信エリアは半径・市区町村・フリーハンドから指定が可能です。

ヨガスタジオやイベント会場の近隣エリア、特定のターゲット層が集まる地域にピンポイントで広告を配信できるため、効率良く集客ができます。

YOGA CHALKSMAKO(ヨガスマコ)

URL: https://www.chalksmako.com/yoga-chalksmako/

ヨガスマコキャラクター

アプリトップ画面

アプリメニュー画面

AIを使用してバナーを作成する画面

豊富なテンプレート1

動画広告作成画面

配信エリア設定画面2

■Yoga Gives Back(ヨガギブスバック)サポートプログラム

https://yogagivesback.org/

チョークデジタルでは、ヨガスマコのサービス開始と同時に、ヨガギブスバックへの支援プログラムを立ち上げ、アプリ収入の10%を寄付します。

ヨガギブスバック(本部ロサンゼルスの非営利組織)のプログラムは、ヨガ発祥の地インドの貧困層の女性、青少年、子供達3,000人以上を小額ローンや教育費、高等教育奨学金などで直接サポートすることで、「ヨガへの恩返し」を実践しています。

ヨガインストラクターからのメッセージ

女優・ヨガインストラクター:松本莉緒さん

こんにちは、松本莉緒です。

ヨガインストラクターである私が心からおすすめする「CHALKSMAKO」を紹介したいと思います。

ヨガインストラクターとして集客に悩む方には、特に注目していただきたいツールです。

「YOGA CHALKSMAKO(ヨガスマコ)」は、誰でも簡単に作成できるAIを活用したスマホ広告システムです。

地域に特化した広告を通じて、あなたのヨガクラスを理想の顧客に届けてくれます。

初心者から経験者まで、誰でも手軽にアプリから利用できるので、忙しいあなたにぴったりです。

私自身、日々のクラスをより多くのお客様に知っていただくために、効果的な広告が必要だと感じています。

「ヨガスマコ」を利用すれば、あっという間に魅力的な広告が完成し、速やかにクラスの魅力を広めることができます。

地域に根ざした集客が可能になるので、信頼できる生徒様との出会いが増え、クラスの活性化にもつながると期待しています!これからのヨガライフをさらに充実させたい方、ぜひ「ヨガスマコ」を試してみてください。

あなたのクラスが素晴らしい生徒様で満たされますように!心から、応援しています。

松本莉緒さん

ヨガインストラクター:小野麻亜矢さん

今回は「YOGA CHALKSMAKO」リリースおめでとうあります!!

ヨガインストラクターは普段のレッスン時も、イベントの時などにも集客が必要になります。

そんな時にこのスマコを使って集客が出来ることが心強い味方になるんです。

いつも来てくださる皆様はもちろんですが、その方々だけでなく地域を絞って発信する事で、ご興味のある方に良い情報をお届けする事が出来ると思います。

知らなかった良い事を知れる、新しい出会い、そして楽しみに繋がるチャンスだと私は思います。

又、アプリなどを使い告知素材が作れたら、それほど重荷にならない金額から配信、そして配信後には状況も把握する事が可能なところも、もう一つの魅力です!

無駄のないSMAKOの実力をぜひ皆様にも試して頂きたいです!

小野麻亜矢さん

